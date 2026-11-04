Dirk Kuijt membuat kejutan bersama Fenerbahçe saat menghadapi Liverpool, mantan klubnya

Dirk Kuijt membawa Fenerbahçe membuat kejutan dengan mengalahkan Liverpool 3-2 di Liga Champions, Rabu. Pelatih interim itu sempat menyaksikan timnya tertinggal 0-1 dan 1-2, tetapi kebangkitan mereka memastikan tiga poin di Liga Champions.

Virgil van Dijk seperti biasa menjadi starter di jantung pertahanan Liverpool, sementara Cody Gakpo duduk di bangku cadangan. Ryan Gravenberch absen karena cedera. Di kubu tuan rumah, N'Golo Kanté, Archie Brown, Romelu Lukaku, dan Mason Greenwood termasuk pemain yang tampil sejak awal.

Liverpool membuka keunggulan setelah 25 menit pertandingan berjalan di Istanbul yang diguyur hujan. Trey Nyoni melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan, berkat sedikit keberuntungan, bola melesat masuk ke gawang tim Turki. Tak lama kemudian, Irfan Kahveci menghantam mistar gawang Liverpool untuk Fenerbahçe.

Tuan rumah berjuang menyamakan kedudukan secepatnya dan menuntut penalti ketika Greenwood dijatuhkan oleh Konstantinos Tsimikas. Namun, wasit tidak menunjuk titik putih, membuat Kuijt kesal. Ia pun mendapat kartu kuning dari Clement Turpin karena melakukan protes. Gol penyeimbang akhirnya datang setelah setengah jam pertandingan berjalan. Tendangan bebas Greenwood melewati pagar betis sebelum masuk ke gawang tanpa mampu dihentikan Allison Becker.

Sesaat sebelum turun minum, sundulan Bradley Barcola melenceng tipis, sementara upaya Greenwood dihentikan Allison. Selepas jeda, kedua tim juga terus bersaing ketat. Van Dijk melihat sundulannya ditepis Ederson dari gawang. Di kubu Liverpool, Víctor Muñoz khususnya sangat aktif di wilayah pertahanan tim Turki.

Andoni Iraola memutuskan memasukkan Gakpo, Alexander Isak, dan Florian Wirtz, dan keputusan itu terbukti jitu. Gakpo mengirim umpan dari sisi kiri yang ditanduk Isak dari jarak dekat: 1-2. Namun, kegembiraan tim Inggris itu hanya bertahan sebentar. Sebuah umpan silang melengkung mencapai Brown, yang kemudian menembak bola ke gawang kosong di tiang jauh.

Situasi menjadi semakin baik bagi Fenerbahçe ketika Vedat Muriqi melompat tinggi saat Brown unggul dan menyundul bola ke sudut kiri gawang. Ini menjadi pukulan lain bagi Liverpool, tak lama setelah kekalahan 0-1 dari Arsenal di Liga Primer.