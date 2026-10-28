Bintang Santos asal Brasil, Neymar, menerima hukuman larangan bermain selama dua pertandingan, setelah Komite Disiplin Kedua yang bernaung di bawah Mahkamah Agung Peradilan Olahraga Brasil menyatakannya bersalah, karena menutupi mulutnya dengan tangan saat terlibat cekcok dengan salah satu pemain lawan, dalam insiden yang dianggap melanggar aturan yang dikenal dengan nama "hukum Vinicius".

Aturan yang diterapkan di kompetisi-kompetisi Brasil tersebut menghukum para pemain yang menutupi mulut mereka saat berbicara di dalam lapangan, sebagai bagian dari langkah-langkah yang bertujuan memperkuat transparansi dan memerangi perilaku yang melanggar etika olahraga.

Sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Spanyol "Marca", dalam musyawarah komite muncul usulan untuk menghukum Neymar dengan larangan bermain 4 pertandingan, tetapi mayoritas pada akhirnya sepakat menghukumnya dengan larangan bermain dua pertandingan.

Keputusan tersebut masih dapat diajukan banding ke sidang pleno mahkamah.

Neymar diusir setelah intervensi teknologi video

Insiden ini bermula dari pertandingan Santos melawan Bahia, yang berlangsung Sabtu lalu di Stadion Vila Belmiro, dan berakhir dengan skor imbang 1-1 dalam ajang Liga Brasil.

Sebelum dimulainya babak kedua, Neymar terlibat cekcok dengan Rodrigo Nestor, gelandang Bahia, setelah kedua pemain sebelumnya sempat bersenggolan selama babak pertama. Dalam adu mulut tersebut, mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu meletakkan tangannya di mulut, dalam upaya menyembunyikan apa yang ia ucapkan dari pandangan orang.

Nestor langsung menuju wasit untuk melaporkan apa yang terjadi, tetapi wasit menegaskan bahwa ia tidak menyaksikan sendiri insiden itu, sebelum akhirnya menerima peringatan dari teknologi asisten wasit video, hingga memutuskan mengacungkan kartu merah langsung kepada Neymar.

Peristiwa tidak berhenti pada pengusiran itu, karena laporan wasit menyebutkan bahwa pemain tersebut berlari ke arah bangku cadangan tim tamu setelah dikeluarkan, mencoba menghadapi lawannya, sehingga rekan-rekannya terpaksa menahannya dan mencegahnya mencapai pemain itu.

Neymar dituduh melanggar transparansi

Delmiro Campos, penanggung jawab penyelidikan kasus ini, menganggap bahwa tindakan Neymar merupakan upaya menyembunyikan apa yang diucapkan selama cekcok tersebut, dan hal itu bertentangan dengan prinsip transparansi serta etika olahraga.

Campos berkata: "Secara objektif, gestur menutupi mulut dalam konteks konfrontasi yang ditujukan kepada lawan, disertai kesadaran akan tidak sahnya tindakan ini, merupakan dua hal yang tidak dapat diragukan."

Sebaliknya, para pengacara Neymar membela pemain itu, menegaskan bahwa situasi tersebut tidak mengandung permusuhan atau perselisihan tajam di antara kedua pihak, melainkan hanya sebatas pertukaran kata dalam suasana canda dan gurau.

Pengacara Marcelo Mendez berkata dalam sidang dengar pendapat: "Tidak setiap gestur menutupi mulut tercakup oleh hukum Vinicius, dan pemain tersebut meletakkan tangannya di mulut secara naluriah."