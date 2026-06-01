Direktur Teknis Dévy Rigaux telah berbicara dengan seorang pemain sebelum memutuskan bergabung dengan Feyenoord: “Berkat dia, saya sudah siap”

Dévy Rigaux telah melakukan sejumlah riset awal sebelum memutuskan untuk datang ke Belanda. Hal itu terungkap dalam wawancara mendalam yang dilakukan Het Nieuwsblad dengan direktur teknis baru Feyenoord tersebut.

Kedatangan Rigaux ke Feyenoord telah diumumkan beberapa waktu lalu, namun kontraknya baru akan berlaku secara resmi mulai 1 Juni. Pada hari Senin, pria asal Belgia berusia 38 tahun ini pun memanfaatkan konferensi pers untuk memperkenalkan diri, sekaligus membahas posisi pelatih Robin van Persie.

Dalam percakapan dengan Het Nieuwsblad, ia mengungkapkan bahwa ia telah melakukan kontak intensif dengan satu pemain, sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Feyenoord. “Saya telah menelepon ke sana-sini sebelumnya. Jadi, saya sudah siap,” katanya.

Ia terutama ingin mengumpulkan informasi tentang direktur umum baru Feyenoord, Robert Eenhoorn. Karena itu, ia menghubungi AZ, klub sebelumnya Eenhoorn. “Saya antara lain telah berbicara panjang lebar dengan Jordy Clasie dan Maarten Martens,” ungkapnya.

“Tapi keren juga Feyenoord berani menunjuk seorang Belgia berusia 38 tahun. Bagi saya, Feyenoord mirip dengan Club Brugge. Di sana juga tentang menang dan menjual talenta. Durasi kontrak saya (tiga tahun, red.) dan tanggung jawab yang mereka tawarkan juga menunjukkan bahwa mereka sangat menginginkan saya.”

“Soal basis penggemar, Feyenoord bahkan lebih besar dari Club Brugge dan secara keluarga juga cocok,” kata Rigaux. “Meskipun saya harus meyakinkan istri saya lebih dari diri saya sendiri. Tapi dia cepat menyadari bahwa saya ingin mengambil langkah ini.”

Langkah dari Brugge ke Rotterdam tentu akan butuh waktu untuk beradaptasi. “Ini memang akan butuh penyesuaian. Menjaga keseimbangan dalam keluarga saya akan menjadi tantangan terbesar saya nanti. Tapi jika saya melakukan sesuatu, saya akan all-in. Di Rotterdam, mereka bisa tenang: saya akan mencurahkan segenap jiwa saya di sana.”