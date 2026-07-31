Perselisihan di dalam tubuh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kian memanas, setelah Kevin Lamour, Direktur Eksekutif Operasional federasi tersebut, melontarkan kritik terbuka kepada presidennya, Gianni Infantino, pada hari Jumat, terkait rencananya untuk membuka entitas komersial yang berkaitan dengan Piala Dunia bagi para investor dari sektor swasta.

Lamour, rekan lama Infantino di federasi Eropa maupun internasional, dalam pernyataan yang dikutip oleh kantor berita "Associated Press", mengatakan bahwa para karyawan "FIFA" "telah ditipu", seraya menambahkan bahwa mereka "layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada penghinaan dan intimidasi".

Pejabat asal Prancis yang telah menduduki jabatannya sejak 2024 itu menggambarkan rencana tersebut sebagai "proyek satu orang", sambil menyerukan kepada para pemimpin sepak bola untuk "mengajukan pertanyaan yang tepat kepada diri mereka sendiri dan mengambil keputusan yang tepat".

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Meski melontarkan kritik tajam, Lamour tidak mengundurkan diri dari jabatannya, karena ia "merasa punya tanggung jawab terhadap rekan-rekannya di federasi internasional", seraya menambahkan: "Dan jika itu berarti saya kehilangan pekerjaan saya, biarlah begitu. Saya akan memahami keputusan itu dan menghormatinya. Setidaknya saya akan tidur nyenyak malam ini".

Pernyataan-pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya penentangan dari Eropa terhadap rencana presiden "FIFA", Gianni Infantino, yang mencakup pembentukan perusahaan baru bernama FIFA Forward Enterprise, yang menggabungkan operasi komersial dan operasi penyelenggaraan turnamen federasi internasional, dengan membuka sebagian sahamnya bagi para investor dari sektor swasta.

"FIFA" sebelumnya menawarkan perusahaan baru itu dengan valuasi mencapai sekitar 20 miliar dolar, dengan kemungkinan menghimpun hingga 4,2 miliar dolar melalui penjualan saham minoritas kepada para investor, seraya menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memegang kendali atas perusahaan tersebut, keputusan-keputusan olahraga, serta tata kelola kompetisi-kompetisinya.

Krisis ini juga diwarnai oleh pengunduran diri warga Amerika Carlos Cordeiro, penasihat senior Infantino, sebagai bentuk penolakan terhadap proyek tersebut, di saat Menteri Keuangan Inggris John Healey mengumumkan bahwa rencana-rencana "FIFA" "tengah runtuh", seraya menyatakan kebanggaannya karena federasi Inggris dan "UEFA" memimpin kampanye yang menentang penjualan saham yang berkaitan dengan Piala Dunia.



