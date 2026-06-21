Direktur Olahraga Flamengo: Pemanggilan Neymar ke Piala Dunia tidak dapat dimengerti

José Boto, direktur olahraga Flamengo, mengkritik keras pemanggilan Neymar da Silva untuk membela Brasil di Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol "AS", Poto mengatakan: "Saya sangat menyukai Neymar, tetapi sepak bola telah berubah, dan tidak lagi seperti dulu."

Ia menambahkan: “Jelas itu Neymar, tapi saya tidak bisa memahami bagaimana seorang pemain yang hanya bermain dua kali dalam dua bulan terakhir bisa dipanggil.”

Setelah pernyataan tersebut, pejabat Flamengo itu membela penyerang timnya, Pedro, dengan menyoroti bahwa Pedro layak mendapatkan kesempatan di timnas Brasil, sambil berkata: “Pemain seperti Pedro, yang saat ini menjadi top skor Liga Brasil, justru tidak dipanggil. Saya tidak mengerti hal itu.”

Perlu dicatat bahwa Pedro telah mencetak 10 gol dan memberikan 4 assist di Liga Brasil.

Neymar absen dalam dua pertandingan pertama Brasil di Piala Dunia 2026 melawan Maroko dan Haiti, namun Carlo Ancelotti, pelatih tim Samba, mengumumkan bahwa ia akan siap bermain pada pertandingan ketiga melawan Skotlandia.