Pada saat nama Michael Olise menjadi yang paling banyak diperbincangkan sebagai transfer besar Real Madrid musim panas ini, Bayern Munich mengalami momen-momen kecemasan yang nyata, yang mencapai puncaknya saat pertukaran pesan antara sang pemain dan klub Bavaria itu.

Max Eberl, Direktur Olahraga Bayern, untuk pertama kalinya mengungkap balik layar periode menegangkan tersebut, serta tentang pesan "WhatsApp" dari Olise yang membuatnya ragu sebelum membukanya karena takut isinya adalah permintaan untuk hengkang ke Madrid.

Eberl menegaskan, dalam pernyataan kepada surat kabar Jerman "Bild", bahwa bintang Prancis (24 tahun) itu, meski dengan segala rumor kuat yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Santiago Bernabeu, tidak pernah memintanya untuk meninggalkan Bayern Munich.

Eberl berkata: "Olise tidak pernah meminta saya, tidak sekali pun, untuk meninggalkan Bayern Munich dan pindah ke Real Madrid, meski begitu rasa takut itu tetap ada."

Direktur Olahraga Bayern Munich itu menceritakan kisah yang merangkum kondisi ketegangan yang dialami manajemen klub Bavaria tersebut selama periode Piala Dunia terakhir.

Ia menambahkan sambil tertawa: "Michael mengirimi saya pesan melalui WhatsApp saat Piala Dunia. Saya ragu sejenak sebelum membukanya. Saya tidak yakin apakah dia benar-benar akan membahas soal Real Madrid dengan saya. Namun ternyata itu adalah foto bersama Manu Koné, yang dulu saya rekrut untuk klub Gladbach, dengan gambar hati di bawahnya, keduanya sedang mengirimkan salam untuk saya dari Amerika Serikat."

Ia melanjutkan: "Saya kemudian menanyakan kepada Michael apakah dia ingin mengenakan nomor punggung 11 pada musim mendatang, tetapi dia ingin mempertahankan nomor 17. Begitulah cara komunikasi antara saya dan Michael, jadi semuanya selalu baik-baik saja."

Eberl mengakhiri perdebatan mengenai masa depan Olise yang kontraknya berakhir pada 2029, dengan menegaskan bahwa Bayern ingin memperpanjang kontraknya dan tidak ada klausul pelepasan dalam kontraknya.

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Ia menutup dengan berkata: "Michael telah berkembang secara luar biasa bersama kami. Kami akan duduk bersama dan membahas langkah-langkah berikutnya pada waktu yang tepat. Ia masih memiliki tiga tahun tersisa dalam kontraknya, dan saya ingin menegaskan bahwa tidak ada klausul pelepasan. Biar saya perjelas: pada musim panas mendatang, kita akan tahu apakah dia ingin memperpanjang atau tidak."