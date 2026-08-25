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Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Direktur NEC Wilco van Schaik memberikan wawancara yang 'sangat tidak sopan' tentang lawan di Liga Champions, Bodø/Glimt

Bodoe/Glimt vs NEC Nijmegen
Bodoe/Glimt
NEC Nijmegen
Champions League Qualification

Wilco van Schaik tidak membuat dirinya populer dengan pernyataannya soal fasilitas di Bodø/Glimt. Direktur umum itu menyebut kondisi ruang ganti "amburadul".

Van Schaik ditanya di tepi lapangan oleh De Gelderlander soal kondisi di Bodø yang terletak sangat jauh di utara. Sang direktur tidak menutupi pendapatnya.

"Ini adalah pengalaman yang sangat berbeda. Di sini sedikit muram," kata Van Schaik mengawali wawancara dengan media regional itu.

"Tentu saja ini puncak musim panas, tetapi tetap perlu penyesuaian ketika Anda tiba di sini," lanjutnya. Menurut Weeronline, suhu maksimum di Bodø pada hari Selasa adalah empat belas derajat Celsius.

"Tempat ini terlihat muram. Jadi Anda harus mengubah pola pikir. Kami datang dari matahari dan laut. Saya belum merasakan atmosfer Liga Champions. Itu harus Anda bangun sendiri. Saya baru saja berada di ruang ganti. Di sini amburadul," lanjutnya.

"Kami meminta bak mandi es, tetapi mereka hanya mengambil bak mandi dari semacam toko bangunan lalu mengisinya dengan es," lanjut Van Schaik. "Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya," pungkasnya.

Di X, baik warga Belanda maupun Norwegia ikut bereaksi atas pernyataan Van Schaik. "Sangat tidak sopan," kata seseorang. "Lalu tetap tampil tak berdaya. Omongan seperti ini setelah pekan lalu... (kalah 1-3, red.) Dia benar-benar orang Belanda sejati, omongnya besar sekali. Ayo Bodø!" ujar yang lain.

"Sebenarnya saya cukup rela melihat NEC sukses, tetapi gara-gara orang ini Anda justru berharap mereka tampil tak berdaya," demikian bunyi komentar lain. Yang lain lagi menyatakan bahwa "karena pria ini, orang-orang tidak mengharapkan apa pun untuk NEC".



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