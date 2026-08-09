Direktur NEC mengungkap kesepakatan yang dilanggar terkait transfer Kodai Sano ke PSV

Seputar transfer Kodai Sano ke PSV, ada kesepakatan yang dilanggar, demikian diceritakan direktur NEC Wilco van Schaik di Goedemorgen Eredivisie dari ESPN. Gelandang itu awalnya tidak akan pergi lebih dulu, tetapi pada akhirnya tetap hengkang.

"Kami sudah sepakat dengan semua pihak bahwa Sano masih akan memainkan dua pertandingan lagi. Semua orang tahu itu," kata Van Schaik. Baik manajemen pemain Jepang itu maupun PSV mengetahui kesepakatan tersebut. "Semua orang tahu soal itu. Itu memang kesepakatannya," tegas sang petinggi.

Kedua klub masih berdiskusi satu sama lain mengenai kapan transfer itu akan dirampungkan secara resmi, tetapi Sano tetap memutuskan pergi ke Eindhoven lebih cepat. "Kami sudah sepakat dengannya bahwa setelah Hoffenheim, sebuah transfer yang sudah sangat dekat dan yang sangat disayangkannya karena tidak jadi terlaksana, kami akan bekerja sama."

"Juga untuk membantunya, karena jika Carlos Aalbers (direktur teknik) menunggu lebih lama, kami masih bisa mendapatkan uang lebih banyak. Tetapi Anda juga berhadapan dengan seorang pemain yang membantu kami pada musim dingin dengan bertahan," ujar Van Schaik. "Dia tidak mengeluh sedikit pun. Jadi kami mengatakan bahwa kami akan bekerja sama, termasuk jika menyangkut klub-klub seperti ini."

Setelah transfer ke Hoffenheim gagal terlaksana, disepakati bahwa Sano terlebih dahulu akan menuntaskan dua laga melawan Olympiakos dan setelah itu boleh pergi. "Lalu banyak hal terjadi, dan pada pagi itu semuanya berkumpul." Gelandang itu berbicara dengan Dick Schreuder, yang kemudian berdiskusi dengan Van Schaik dan Aalbers.

"Kami memanggil Kodai dan memang sudah jelas bahwa ini tidak bisa dilanjutkan lagi." Hans Kraay junior kemudian menyoroti bahwa gelandang 22 tahun itu mungkin mendapat bisikan dari luar agar tidak bermain lagi. "Dia anak muda. Kita di sepak bola bisa berpandangan macam-macam soal ini, tetapi hal seperti ini lebih sering terjadi," respons Van Schaik. Jan de Jong lalu menyebut ini sebagai sisi buruk sepak bola.

Pada hari pertandingan, menjadi jelas bahwa pikiran Sano sudah tidak lagi tertuju pada duel melawan Olympiakos (0-0). "Dick sangat tegas: keluar dari grup. 'Bukan karena kamu anak yang menyebalkan, tetapi keputusan ini membuat kami kecewa'," tutur Van Schaik. Direktur NEC itu kemudian menelepon agen pemain Jepang tersebut dengan pesan bahwa Sano harus meninggalkan kamp NEC di Nijmegen. Tidak lama kemudian, Sano berangkat ke Eindhoven untuk menuntaskan transfernya ke PSV.