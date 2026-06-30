Direktur KNVB Nigel de Jong menarik kesimpulan tegas setelah timnas Belanda tersingkir oleh Maroko di Piala Dunia

Nigel de Jong terutama merasa kecewa setelah timnas Belanda tersingkir dari Piala Dunia 2026. Direktur KNVB itu menyaksikan Oranje tersingkir oleh Maroko pada babak 16 besar melalui adu penalti yang menentukan.

De Jong: "Kami semua masih diliputi emosi yang kuat, karena baru saja kalah dari Maroko. Jadi, 'kekecewaan' adalah kata yang paling tepat," kata De Jong membuka wawancara dengan NOS. "Kita harus mengatasinya bersama-sama dengan cara yang baik. Kita akan segera kembali ke hotel. Kita akan berkumpul dan harus menutupnya dengan baik, seberat apa pun itu."

De Jong menegaskan kembali bahwa targetnya adalah mencapai babak semifinal dan ada ambisi untuk menjadi juara dunia. “Itu sudah kami sampaikan bersama-sama sebelumnya. Sayangnya, itu tidak tercapai. Ya, kami masih jauh dari sana. Itulah kesimpulannya. Kita juga harus jujur mengenai hal itu. Itu adalah fakta.”

Reporter NOS, Jeroen Stekelenburg, kemudian bertanya kepada direktur Sepak Bola Elite apakah tersingkirnya tim di babak awal juga berdampak pada posisi Ronald Koeman sebagai pelatih kepala. “Menurut saya, kami telah membuat kesepakatan yang sangat jelas sebelum turnamen dimulai. Terutama terkait posisi pelatih kepala dan staf teknisnya. Kami akan mengevaluasi kesepakatan tersebut setelah turnamen berakhir. Kami sekarang memasuki fase evaluasi.”

De Jong saat ini belum ingin berspekulasi lebih jauh. “Yang terpenting adalah kita bisa mengatasi kekecewaan ini dengan baik. Saat Anda masuk ke ruang ganti dan melihat para staf serta para pemain, emosi sedang memuncak. Tentu saja kami kecewa karena tersingkir begitu dini, padahal kami mengharapkan hasil yang berbeda.”

Koeman sebelumnya ditanya apakah ia sendiri mempertimbangkan untuk mundur, tetapi ia tidak ingin menanggapi pertanyaan tersebut.