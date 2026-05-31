Direktur Feyenoord, Rigaux, memulai tugasnya di De Kuip dengan posisi yang kurang menguntungkan

Dévy Rigaux resmi diumumkan sebagai direktur teknis baru Feyenoord pekan lalu. Pejabat asal Belgia ini tak sabar untuk mulai bekerja di klub yang menempati posisi kedua di klasemen Vriendenloterij Eredivisie musim lalu.

Rigaux menyatakan kepada Feyenoord One bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bergabung dengan Feyenoord. ''Saya sangat bangga dapat menghadapi tantangan baru di Feyenoord. Saya juga selalu mengikuti sepak bola Belanda. Feyenoord adalah klub yang sangat besar, sehingga saya melihat bahwa hubungan dengan para pendukung dan pemain memancarkan semangat yang luar biasa. Feyenoord telah menghubungi saya. Itu langsung terasa tepat.”

Pengganti Dennis te Kloese memiliki tujuan yang jelas di Feyenoord. ''Saya pikir saya dikenal sebagai orang yang memiliki visi yang jelas. Sebagai seseorang yang bekerja secara terarah dalam hal kebijakan pembelian dan penjualan. Saya merasa sangat penting bahwa Anda dapat membangun ikatan pribadi dengan pemain yang Anda datangkan.''

Rigaux sering berkomunikasi dengan Te Kloese, yang kembali ke Meksiko untuk melanjutkan kariernya sebagai direktur olahraga di CF Monterrey. ''Itu adalah pembicaraan bisnis, tentang transfer. Tentu saja, saya mengenal beberapa mantan pemain Feyenoord secara pribadi.''

Direktur olahraga baru Feyenoord akan menghadapi musim panas transfer yang sibuk. Rigaux belum sempat mempersiapkan diri untuk itu, yang bukan cara kerjanya yang biasa. ''Memang benar saya dikenal sebagai orang yang juga melakukan transfer di luar periode transfer. Itu menjadi lebih sulit sekarang, karena saya baru bergabung. Ada banyak pekerjaan yang menanti, tapi saya menantikannya untuk ditangani bersama tim pemandu bakat.''

Rigaux juga akan bekerja sama secara intensif dengan Robert Eenhoorn, direktur teknis baru. ''Selalu menyenangkan jika seorang direktur teknis dan direktur umum dapat saling memperkuat. Dalam percakapan yang saya lakukan dengan Robert, saya juga merasa bahwa kami dapat saling melengkapi,'' kata direktur yang berasal dari Club Brugge ini, yang sudah merasa dihargai di De Kuip.

''Saya terkesan dengan sikap positif kalian. Tentu saja, saya ingin membalas kepercayaan itu kepada semua orang. Saya akan melakukan segala upaya, setiap hari, untuk membuat Feyenoord sukses,'' demikian Rigaux yang ambisius mengakhiri wawancara pertamanya dengan saluran klub Feyenoord.