Direktur Federasi Sepak Bola Austria: Mungkin kami akan bermain imbang melawan Aljazair... dan skandal Gijón sudah menjadi masa lalu

Peter Schöttel, Direktur Olahraga Federasi Sepak Bola Austria, mengatakan hari Sabtu ini bahwa tim nasional negaranya akan menghadapi Aljazair dengan mentalitas untuk menang, meskipun hasil imbang mungkin sudah cukup untuk memastikan lolos ke babak 32 besar dalam beberapa skenario.

Schottel menambahkan, dalam pernyataan yang dilansir majalah "Kicker" Jerman: "Pertandingan ini juga bisa berakhir imbang, karena itu adalah kemungkinan yang wajar dalam sepak bola, tetapi Anda tidak bisa memasuki pertandingan dengan tujuan hanya bermain untuk hasil imbang... Tujuan kami adalah menang."

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Ia melanjutkan: “Staf pelatih tidak membahas skenario apa pun terkait menghindari kemenangan atau memilih lawan tertentu di babak berikutnya,” sambil menegaskan bahwa tim hanya fokus untuk menampilkan performa terbaik.

Schottel juga menyinggung perbandingan yang muncul dengan “skandal Gijón” di Piala Dunia 1982, ketika Aljazair tersingkir setelah pertandingan terkenal antara Jerman Barat dan Austria, sambil menegaskan bahwa situasi saat ini sangat berbeda.

Ia berkata: “Saya tidak memikirkan tahun 1982. Ini era yang sama sekali berbeda, dan para pemain kami saat ini belum lahir pada masa itu. Peristiwa tersebut tidak boleh dikaitkan dengan apa yang akan terjadi dalam pertandingan Aljazair.”

Direktur Olahraga Federasi Sepak Bola Austria itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tim nasional akan menjalani pertandingan dengan semangat kompetitif penuh, sambil menekankan bahwa memikirkan identitas lawan berikutnya atau perhitungan klasemen tidak akan memengaruhi gaya bermain tim.

Saat ini, Austria menduduki peringkat kedua Grup 10 dengan raihan 3 poin, unggul selisih gol atas Aljazair yang berada di posisi ketiga, sementara Argentina telah memastikan posisi puncak, dan Yordania secara resmi tersingkir dari kompetisi.