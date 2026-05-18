Direktur Ajax, Cruijff, mendapat kritikan tajam terkait proses pencarian pemain baru

Dalam buku KieftJansenEgmondGijp, René van der Gijp bersikap skeptis terhadap upaya Jordi Cruijff dalam mencari pemain baru untuk Ajax. Menurut pandangan sang analis, direktur teknis klub asal Amsterdam itu salah sasaran.

''Mungkin saya salah dan tidak seperti itu,'' kata Van der Gijp membuka analisisnya tentang Ajax. ''Tapi Jordi mengejar pemain yang bermain di tim cadangan FC Barcelona dan Real Madrid serta duduk di bangku cadangan Manchester United. Lalu saya berpikir: jika kamu duduk di bangku cadangan Manchester United, bukankah kamu tidak akan bermain melawan Telstar? Bukankah kamu tidak sepenuhnya bodoh?''

''Lalu bukankah kamu akan bermain di liga Italia, Prancis, atau Jerman? Atau, katakanlah, di klub papan tengah di Premier League. Lalu bukankah kamu tidak akan bermain melawan Excelsior di Belanda?'' kata pakar sepak bola itu, yang sama sekali tidak mengerti mengapa Cruijff mencari pemain menarik di klub-klub top Eropa.

Van der Gijp langsung memberi Cruijff saran gratis: ''Kamu harus merekrut pemain dari Anderlecht, Club Brugge, FK Bodø/Glimt. Mereka senang sekali pindah ke Ajax. Stadion lebih besar, klub lebih besar, tekanan lebih besar. Tapi jangan dari Real Madrid. Kamu kan tidak waras kalau naik bus ke FC Volendam?''

Selanjutnya giliran kebijakan transfer juara PSV. ''Kalau kamu bermain di Manchester City seperti Nathan Aké, kan tidak akan pindah ke PSV? Kamu akan pindah ke OGC Nice atau semacamnya, menikmati sinar matahari. Atau Espanyol. Kamu tidak akan melakukan itu, kan.''

Aké (31) memiliki kontrak di Manchester City, yang pada Sabtu lalu menjuarai Piala FA, yang masih berlaku lebih dari setahun lagi. Meskipun demikian, diperkirakan bek berpengalaman ini akan meninggalkan klub asuhan manajer Pep Guardiola setelah musim ini berakhir.