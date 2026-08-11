Feyenoord ingin secepat mungkin memperbarui dan memperpanjang kontrak Gjivai Zechiël. Hal itu dilaporkan Mikos Gouka atas nama Algemeen Dagblad.

Gelandang itu bermain dengan status pinjaman untuk FC Utrecht pada musim lalu, tetapi pada musim ini ia boleh kembali memperjuangkan kesempatannya di Feyenoord di bawah pelatih Giovanni van Bronckhorst. Zechiël langsung tampil sangat baik saat menghadapi Sparta pada hari Minggu (0-1).

Itu menjadi alasan yang cukup bagi direksi Feyenoord untuk secepat mungkin memperpanjang kontrak Zechiël yang berakhir pada 2028. Dengan begitu, mereka ingin bergerak lebih cepat daripada klub-klub yang berminat, karena Zechiël sendiri tampaknya masih belum mengambil keputusan final soal masa depannya.

“Pimpinan klub sangat puas dengan perkembangan sang pemain,” tulis AD. Sebelumnya pada musim panas ini, Zechiël sempat terlihat akan pindah ke Lille OSC, yang ingin membayar 10 juta euro, tetapi pada akhirnya hal itu tidak terwujud.

“Selama saya berada di lapangan, saya selalu bersemangat,” kata Zechiël kepada ESPN pada Minggu lalu. “Apa yang terjadi di luar itu, saya serahkan kepada agen saya. Saya benar-benar berusaha sesedikit mungkin memikirkan hal-hal di luar itu.”

Keinginan Feyenoord untuk memperpanjang kontrak Zechiël sejalan dengan rencana lebih lanjut di klub. Menurut AD, klub Rotterdam itu ingin kembali memberi ‘ruang luas’ bagi para pemain binaan sendiri dalam waktu dekat.

Zechiël direkrut ke akademi muda pada 2018 dari Sparta Rotterdam, lalu ia menemukan jalannya menuju tim utama Feyenoord. Sejauh ini, ia sudah tampil 11 kali untuk tim senior.