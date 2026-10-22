Barcelona tidak mengenal istirahat, bahkan ketika pelatih Hansi Flick memberikan satu hari libur kepada tim, tingkat semangat dan komitmen para pemain tetap berada di puncaknya. Hal ini terlihat jelas pada hari Kamis ini di kompleks "Ciutat Esportiva Joan Gamper"; sebab meski pelatih asal Jerman itu memberikan satu hari libur kepada para pemainnya, 10 di antara mereka memilih untuk hadir secara sukarela di fasilitas klub Catalan tersebut.

Di antara yang hadir adalah Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Gerard Martin, Xavi Espart, dan Szczesny, bersama para pemain yang cedera: Bardghji, Christensen, Kounde, Eric Garcia, dan Dani Olmo. Daftar ini mencerminkan sejauh mana dedikasi para anggota tim pada fase yang dianggap sebagai salah satu periode paling menuntut sepanjang musim, sebagaimana diberitakan surat kabar Catalan "Sport".

Keputusan Flick sepenuhnya masuk akal; sebab para pemain tim Catalan itu kembali dari Paris sekitar pukul 03.30 dini hari, usai menjalani laga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Mengingat tim telah menjalani sesi latihan pemulihan kemarin Rabu, dan dengan semakin dekatnya pertandingan El Clasico melawan Real Madrid pada hari Minggu mendatang, sang pelatih memandang tepat untuk memberikan para pemain satu hari libur guna memulihkan tenaga mereka. Meski demikian, banyak di antara mereka memilih memanfaatkan hari itu untuk melanjutkan kerja.

Surat kabar Catalan itu menambahkan bahwa kiper Wojciech Szczesny merupakan salah satu contoh paling menonjol dalam hal ini, sebab pemain asal Polandia itu, yang kerap menjadi bahan candaan karena kepribadiannya yang unik, pada kenyataannya memiliki komitmen yang tak diragukan terhadap pekerjaan hariannya.

"Sport", yang secara rutin memantau kedatangan para pemain ke "Ciutat Esportiva" (markas latihan), mencatat bahwa Szczesny nyaris tak pernah absen dari kehadiran. Bahkan pada hari-hari ketika sesi latihan bersifat opsional, sang kiper selalu memastikan dirinya berada di fasilitas olahraga untuk melanjutkan pekerjaannya, meski itu hanya sebatas berlatih di dalam ruang kebugaran (gym). Szczesny kembali menegaskan komitmennya ini pada hari Kamis ini.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Sejumlah pemain saat ini sedang menjalani program pemulihan dari cedera mereka; yaitu Roony Bardghji, Eric Garcia, Andreas Christensen, dan Dani Olmo, yang semuanya hadir untuk melanjutkan program terapi mereka.

Jules Kounde juga hadir; di mana perkembangan kondisi fisiknya tetap menjadi sorotan besar menjelang pertandingan El Clasico. Pemain asal Prancis itu bekerja keras agar siap pada waktunya, meski keikutsertaannya dalam daftar skuad belum terjamin.

Nama pemain muda Xavi Espart secara khusus menonjol, pemain asal kawasan Maresme itu baru-baru ini menampilkan salah satu penampilan terbaik dalam karier profesionalnya yang baru menanjak. Penampilan gemilangnya melawan Paris Saint-Germain yang dimahkotai dengan sebuah gol di Parc des Princes menegaskan potensinya yang luar biasa.

Meski demikian, dedikasinya melampaui apa yang ditunjukkannya di atas lapangan; sebab meski tim mendapatkan satu hari libur pada Kamis ini, Espart memilih untuk pergi ke pusat latihan guna melanjutkan kerja.

Inilah yang dikenal dengan "kerja tak terlihat"; jenis usaha yang tidak tampak dalam cuplikan pertandingan, namun sangat dihargai oleh Flick, sebuah pola pikir yang juga dianut oleh para pemain lain di dalam tim.

Sebagai contoh, Pedri menampilkan satu lagi penampilan luar biasa melawan Paris Saint-Germain, sementara Gerard Martin secara bertahap memulihkan performa terbaiknya; keduanya memilih memanfaatkan hari libur untuk terus meningkatkan kebugaran fisik mereka. Fermin Lopez juga bergabung dalam inisiatif ini.

Dengan semakin dekatnya duel melawan Real Madrid pada Minggu ini di stadion "Camp Nou", Barcelona berupaya tiba di laga tersebut dalam kondisi sebaik mungkin. Flick berupaya menanamkan standar tinggi agar menjadi bagian keseharian para pemain di dalam ruang ganti, bahkan pada hari-hari yang tidak menuntut mereka untuk berlatih.

Apa yang terjadi pada Kamis ini merupakan bukti nyata akan hal itu; sebab ketika sang pelatih memberikan waktu istirahat kepada para pemain Barcelona, banyak di antara mereka justru memilih untuk tidak memanfaatkannya. Para pemain tim Catalan itu akan menjalani dua sesi latihan bersama pada hari Jumat dan Sabtu, yang merupakan satu-satunya sesi, sebelum duel yang dinanti melawan Real Madrid.



