Al Ahli berhasil mengalahkan Al Khaleej dengan skor (4-1), pada pertandingan yang mempertemukan keduanya petang hari ini, Jumat, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal di Jeddah, dalam ajang Liga Roshn Saudi untuk kalangan profesional.

Pertandingan ini semula dijadwalkan berlangsung petang kemarin, Kamis, sebelum Liga Roshn Saudi untuk kalangan profesional memutuskan menunda laga tersebut selama 24 jam "karena pertimbangan logistik".

Al Ahli memulai pertandingan dengan tekanan serangan sejak dini, dan menciptakan ancaman nyata pertama pada menit keenam melalui tembakan mendatar dari Trincao dari dalam kotak penalti, yang mampu diantisipasi kiper Al Haidari dalam dua kali kesempatan.

Al Ahli membuka keunggulan pada menit ke-11, setelah lompatan luar biasa dari Toney menyambut umpan silang terukur dari sebuah tendangan bebas, lalu melepaskan sundulan yang bersarang di gawang. Meski bendera offside sempat menganulir gol tersebut pada awalnya, teknologi video turun tangan untuk memastikan keabsahannya dan mengumumkan keunggulan tuan rumah.

Al Ahli nyaris menggandakan keunggulan pada menit pertama waktu tambahan babak pertama, melalui tembakan keras Trincao dari luar kotak penalti, yang membentur pertahanan Al Khaleej dan melambung sedikit di atas mistar.

Memasuki awal babak kedua, Al Khaleej menunjukkan niat menyerang untuk mencari gol penyama, dan Barrow melepaskan tembakan mendatar keras dari tepi kotak penalti pada menit ke-49, namun bola melintas tipis di samping tiang.

Al Ahli dengan cepat menghukum tamunya dengan menambah gol kedua pada menit ke-57, memanfaatkan kesalahan fatal kiper Al Haidari yang terlalu lambat menghalau bola, sehingga bola direbut Toney dan diumpankan kepada Bondarenko yang dengan mudah menceploskannya ke gawang.

Al Ahli mematikan pertandingan secara klinis dengan gol ketiga pada menit ke-61, menyusul umpan terobosan ajaib dari Toney dari lini tengah yang menembus barisan pertahanan, membuat Trincao melesat cepat dan berhadapan satu lawan satu dengan kiper Al Haidari, lalu dengan sukses melepaskan tembakan ke gawang.

Kesulitan Al Khaleej bertambah pada menit ke-70, setelah wasit pertandingan mengeluarkan kartu merah kepada Benegas atas pelanggaran kerasnya dan tindakannya terhadap Ibanez, hal itu setelah merujuk pada teknologi VAR.

Al Khaleej memperkecil ketertinggalan pada menit ke-87, setelah serangkaian giringan memukau dari Hussein Al Issa di sisi kanan, mengirim umpan silang mendatar yang disambar Al Khaibari di depan gawang untuk dengan mudah mencetak gol.

Al Ahli mendapatkan tendangan penalti pada menit keempat waktu tambahan, setelah Toney dilanggar oleh Crispo, dan Toney mengeksekusi tendangan tersebut dengan sukses melalui tembakan keras ke sisi kanan Al Haidari.

Dengan kemenangan besar ini, Al Ahli menambah koleksi poinnya menjadi 21 poin sehingga berada di peringkat kelima klasemen, sementara koleksi poin tim Al Khaleej terhenti di angka 12 poin sehingga menempati peringkat kesepuluh.