Para pemain timnas Arab Saudi mendominasi penghargaan edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", setelah secara resmi menjuarainya.

Timnas Arab Saudi mengalahkan timnas Uni Emirat Arab dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di Stadion Al-Inma, Jeddah, pada laga final turnamen Teluk tersebut.

Setelah pertandingan berakhir, Federasi Sepak Bola Piala Teluk mengumumkan para peraih penghargaan terbaik di turnamen, di mana para pemain Arab Saudi mendominasi penghargaan tersebut.

Dimulai dari laga final, Saleh Abu Al-Shamat, pemain Al-Ahli dan timnas Arab Saudi, meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.

Humam Al-Hamami juga meraih penghargaan pemain terbaik turnamen secara keseluruhan, dan Mohammed Al-Owais sebagai kiper terbaik, sementara pemain Yaman Adel Abbas menjadi satu-satunya pengecualian, karena meraih penghargaan pemain muda paling menjanjikan.

Di sisi lain, Firas Al-Buraikan, penyerang Al-Ahli dan timnas Arab Saudi, meraih penghargaan top skor turnamen, setelah mencetak 3 gol, dengan rincian dua gol ke gawang Oman, dan satu gol ke gawang timnas Uni Emirat Arab.

Perlu dicatat bahwa ini adalah gelar pertama timnas Arab Saudi sejak 23 tahun lalu, ketika mereka menjuarai Piala Teluk Arab 2003, sementara timnas Uni Emirat Arab gagal merebut kembali gelar yang hilang sejak 2013.