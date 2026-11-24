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Sihir Portugal menjadi bintang utama saat membawa Al Nassr asal Arab Saudi meraih kemenangan baru di Liga Champions Asia Elite, kali ini atas Al Sadd asal Qatar.

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Al Nassr menang 2-1 atas Al Sadd dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa ini di Stadion Al-Awwal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam laga matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Pertandingan dimulai dengan penuh drama. Winger Al Nassr asal Prancis, Kingsley Coman, mengalami cedera dalam tiga menit pertama setelah berbenturan dengan salah satu pemain Al Sadd. Ia pun meninggalkan lapangan dan digantikan oleh penyerang Arab Saudi, Abdullah Al-Hamdan.

Cedera winger asal Prancis itu terjadi hanya beberapa menit setelah ia tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Al Nassr, menyusul cedera parah yang membuatnya absen dari lapangan dalam beberapa waktu terakhir.

Namun, situasi berubah sembilan menit kemudian, tepatnya pada menit ke-12, ketika kapten Al Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, mendapatkan penalti setelah dilanggar di dalam kotak penalti.

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Ronaldo sendiri yang maju sebagai eksekutor dan dengan apik menceploskan bola ke gawang pada menit ke-13 lewat tendangan keras ke sisi kanan kiper Meshaal Barsham.

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Dengan demikian, sang bintang Portugal mematahkan kutukan yang menghantuinya dalam mengeksekusi penalti bersama Al Nassr sejak awal musim ini. Ia sempat gagal mengeksekusi dua penalti secara beruntun untuk pertama kalinya di Liga Roshn, yakni saat menghadapi Neom dan Al Ahli. Jumlah itu setara dengan total penalti yang gagal ia eksekusi sepanjang musim lalu di kompetisi tersebut.

Penalti terakhir yang dicetak Ronaldo bersama Al Nassr di Liga Roshn Saudi terjadi pada 3 April lalu, saat menang 5-2 atas Al Najma, sebelum ia kembali mencetak gol dari titik putih melalui ajang Liga Champions Asia Elite.

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Gol yang dicetak sang bintang Portugal itu menjadi gol bersejarah baginya, karena menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak Al Nassr di Liga Champions Asia Elite sepanjang sejarah dengan koleksi 17 gol, unggul satu gol atas penyerang Maroko, Abderrazak Hamdallah, yang sebelumnya mencetak 16 gol bersama Al Nassr di turnamen tersebut.

Akan tetapi, kegembiraan Ronaldo dan rekan-rekannya tidak bertahan lama. Mohammed Waad berhasil menyamakan kedudukan untuk Al Sadd pada menit ke-22 setelah menerima umpan terobosan memukau dari Akram Afif di depan gawang, lalu dengan tenang menaklukkan kiper asal Brasil, Bento.

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Ronaldo nyaris mencetak gol keduanya sekaligus gol kedua Al Nassr pada menit ke-35, setelah gelandang asal Brasil, Angelo, lolos dalam situasi satu lawan satu dengan Meshaal Barsham sebelum mengirim bola kepada sang bintang Portugal di depan gawang yang sudah kosong.

Wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh, awalnya mengesahkan gol tersebut, tetapi kemudian menganulirnya karena offside setelah meninjau VAR.

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Babak pertama belum benar-benar usai ketika insiden kontroversial lain terjadi, tepatnya pada menit pertama masa injury time. Mohammed Waad, pencetak gol Al Sadd, diganjar kartu merah langsung setelah peninjauan VAR karena meludahi bek sayap Al Nassr, Nawaf Boushal.

Babak kedua dimulai dengan cara terbaik bagi tuan rumah. Bintang Al Nassr asal Portugal, João Félix, berhasil menambah gol kedua untuk tim asal Arab Saudi tersebut dengan cara yang luar biasa.

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Pada menit ke-52, Félix menerima umpan lambung di tepi kotak penalti dalam posisi membelakangi gawang, lalu melepaskan tendangan salto yang bersarang di gawang Meshaal Barsham tanpa mampu dihalau sang kiper.

Para pengamat menjagokan gol João Félix untuk meraih Penghargaan Puskás, yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kepada pencetak gol terbaik setiap tahunnya.

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Para pemain Al Sadd berusaha mengejar ketertinggalan pada sisa waktu pertandingan, tetapi para pemain Al Nassr pada akhirnya berhasil memastikan kemenangan.

Kemenangan ini membuat Al Nassr mengoleksi 9 poin dan melonjak ke peringkat kelima Zona Barat Liga Champions Asia Elite, dengan satu laga tunda yang masih tersisa melawan Al Wasl asal Uni Emirat Arab.

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Di sisi lain, Al Sadd menelan kekalahan ketiga mereka di turnamen Asia musim ini dan merosot ke peringkat ke-14 Zona Barat dengan hanya dua poin, hasil dari dua kali imbang, tanpa satu kemenangan pun.