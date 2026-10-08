Klub Al Nassr memulihkan sebagian besar bintangnya menjelang laga derby Riyadh melawan tetangganya, Al Diriyah, di Liga Roshn Saudi.

Al Nassr akan menghadapi Al Diriyah, besok Jumat, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan kedelapan Liga Roshn.

Jurnalis Saudi Abdulaziz Al Osaimi mengatakan bahwa pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, direktur teknik Al Nassr, menempatkan dua pemain Portugal, Cristiano Ronaldo dan Joao Felix, serta pemain Prancis Kingsley Coman di daftar utama laga.

Al Osaimi juga mengungkapkan, melalui akun pribadinya di situs "X", kesiapan bek asal Prancis Mohamed Simakan untuk tampil dalam laga tersebut, setelah pulih dari cedera tarikan otot yang dialaminya selama pekan ini.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 DIR

Simakan bukan satu-satunya yang kembali, karena ia disertai oleh Ayman Yahya yang juga telah pulih dari cedera yang dialaminya selama periode lalu.

Sebaliknya, bek Abdulelah Al Amri akan absen bersama Al Nassr, menyusul kelelahan yang dialaminya akibat tampil bersama timnas Saudi di turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27", yang dimenangkan oleh Saudi.

Selain Al Amri, pelatih asal Australia itu juga tidak akan bisa memanfaatkan pemain Saudi lainnya, yakni sayap Abdulrahman Ghareeb.

Perlu dicatat bahwa Al Nassr menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Saudi, dengan koleksi 16 poin, yang diraih dari 5 kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, berselisih dua poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen, dan satu poin di belakang Al Ittihad yang berada di posisi kedua.