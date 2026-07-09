"Dipimpin oleh UEFA".. Rincian rencana pemberontakan global untuk menggulingkan Infantino dari jabatan presiden FIFA

Sebuah laporan media mengungkap adanya upaya dari beberapa pihak untuk mengakhiri dominasi Gianni Infantino asal Swiss sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menyusul krisis-krisis terbaru di Piala Dunia.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa kasus penangguhan sanksi skorsing terhadap pemain timnas AS, Fularin Balugun, serta berita seputar campur tangan Presiden AS Donald Trump, telah memicu kemarahan banyak federasi yang bersiap untuk memberontak guna memaksa Infantino mengundurkan diri.

Setelah diusir dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina dan secara otomatis diskors dari pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, penyerang AS tersebut akhirnya diizinkan bermain berkat keputusan luar biasa dari Komite Disiplin. Sejak saat itu, skandal demi skandal bermunculan, dengan rangkaian peristiwa yang dengan cepat menarik perhatian media secara luas.

Kontroversi semakin memanas setelah terungkapnya campur tangan langsung Donald Trump dan hubungannya dengan Infantino untuk meminta peninjauan ulang kasus tersebut; Gedung Putih juga membentuk tim pengacara untuk mengajukan banding atas sanksi tersebut, dan beberapa hari kemudian, FIFA mencabut skorsing yang semula dianggap otomatis.

Teka-teki Hubungan Infantino dan Trump

Hal ini menambah deretan panjang peristiwa yang mengindikasikan hubungan erat yang semakin menguat antara Presiden AS dan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Sejak dimulainya Piala Dunia 2026, Donald Trump muncul di setiap tempat di mana FIFA mengambil keputusan penting.

Bahkan sebelum turnamen dimulai, Gianni Infantino memberikan Presiden AS Penghargaan Perdamaian yang didirikan oleh FIFA, meskipun ada banyak kritik terhadap kebijakan luar negerinya.

Selama turnamen berlangsung, cara penanganan tim nasional Iran serta pembatasan yang diberlakukan terhadap delegasi dari negara-negara yang menjadi sasaran kebijakan imigrasi AS memicu perdebatan luas.

Banyak suporter dan perwakilan federasi menghadapi kesulitan dalam memperoleh visa, bepergian, dan disambut di Amerika Serikat, tanpa FIFA mengambil sikap tegas terhadap otoritas negara tuan rumah, sehingga memungkinkan Gedung Putih untuk terus campur tangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip historis FIFA.

Kemudian, FIFA secara resmi mengumumkan bahwa Donald Trump akan menyerahkan trofi secara langsung kepada juara dunia masa depan dalam pertandingan final, sebelum meletusnya kasus Balugon, yang bagi banyak orang menjadi simbol mencolok dari pengaruh politik yang tampaknya telah melampaui segala batas, terutama setelah Presiden AS dengan bangga mengumumkan bahwa ia memang telah campur tangan di FIFA.

Ketegangan yang Sangat Tinggi di Dalam FIFA

Di balik layar, ketegangan yang sangat tinggi melanda FIFA. Menurut berbagai laporan yang diterbitkan oleh surat kabar The New York Times dan Politico, beberapa federasi, serta beberapa anggota Dewan FIFA, sedang mempertimbangkan pemberontakan besar-besaran terhadap Gianni Infantino.

Konon, kasus Balugon menjadi “pukulan terakhir” bagi banyak pemimpin, yang meyakini bahwa preseden yang sangat berbahaya telah tercipta.

Banyak pejabat khawatir bahwa setiap federasi akan menuntut perlakuan yang sama selama skorsing di masa depan, dengan mengacu pada pengalaman Amerika Serikat.

Selain itu, diskusi mengenai pengaduan yang menargetkan kepemimpinan presiden asal Swiss tersebut pun telah dimulai, di mana sebagian pihak meyakini bahwa kredibilitas FIFA telah tercoreng secara langsung akibat serangkaian keputusan kontroversial ini.

Calon Baru dalam Pemilihan Presiden FIFA

Dalam konteks ini, Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA), yang mengeluarkan pernyataan keras setelah kasus pemain Amerika tersebut, sedang mempertimbangkan kemungkinan mendukung calon alternatif dalam pemilihan presiden tahun 2027 untuk mengakhiri masa jabatan Infantino yang panjang.

Pembahasan mengenai calon tersebut dilakukan secara internal dan sangat rahasia agar tidak menimbulkan kecurigaan dari presiden FIFA saat ini.

Hal yang memperjelas betapa rumitnya situasi yang dihadapi Infantino adalah sikap Federasi Sepak Bola Swiss yang secara terbuka menyatakan dukungannya kepada rekan-rekan mereka dari Belgia dalam perjuangan mereka melawan FIFA.