Situs "SofaScore", yang mengkhususkan diri dalam statistik pemain, mengumumkan susunan pemain ideal untuk putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Babak kedua fase grup berakhir dini hari Rabu ini, dan menghasilkan tujuh tim yang secara resmi lolos ke babak 32 besar, yaitu: Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, dan Kolombia.

Susunan tim ini diwarnai berbagai kejutan, di antaranya adalah tidak dimasukkannya Cristiano Ronaldo, kapten Portugal, dan Kylian Mbappé, bintang Prancis, meskipun keduanya masing-masing mencetak dua gol dalam kemenangan atas Uzbekistan (5-0) dan Irak (3-0).

Selain itu, pemain Norwegia Erling Haaland juga tidak masuk dalam daftar, meskipun ia berhasil mencetak dua gol ke gawang Senegal dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan rekan-rekan bintang Manchester City tersebut (3-2).

Tidak ada pemain Arab yang masuk dalam susunan pemain tersebut, meskipun Maroko mengalahkan Skotlandia (1-0) dan Mesir mengalahkan Selandia Baru (3-1).

Sementara itu, kapten Argentina, Lionel Messi, memimpin susunan pemain terbaik tersebut, setelah ia mencetak dua gol penentu kemenangan melawan Austria (2-0).

Situs "Sofascore" menyebutkan dalam ulasannya mengenai susunan pemain tersebut bahwa Tim Terbaik Pekan Ini terdiri dari pemain-pemain dengan penilaian terbaik di posisi masing-masing selama putaran tersebut, dengan menekankan bahwa pemilihan ini didasarkan pada penilaian pemain di setiap pertandingan secara terpisah dalam putaran yang sama di turnamen tersebut.

Susunan pemain lengkapnya adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Rom (Curaçao).

Lini belakang: Dumfries (Belanda), Khalilzadeh (Iran), Joyhi (Inggris), Nuno Mendes (Portugal).

Lini tengah: Ostacio (Kanada), Messi (Argentina), Bruno Fernandes (Portugal), Jakpo (Belanda).

Lini depan: Ueda (Jepang), Oyarzabal (Spanyol).