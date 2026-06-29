Dipimpin oleh Mazraoui... 3 pemain asal Maroko akan menjalani pertandingan luar biasa di Piala Dunia

Saat peluit babak 32 besar Piala Dunia 2026 dibunyikan, pertandingan antara Maroko dan Belanda bukan sekadar laga sepak bola; ini akan menjadi pertarungan identitas, air mata kerinduan, dan tiga hati orang Maroko yang terpecah antara lagu kebangsaan “Tanah Para Leluhur” dan “Tanah Kelahiran”.

Tiga nama pemain Maroko—Nassir Mazraoui, Sofyan Amrabat, dan Anas Salahuddin—akan berjuang melawan tim Belanda, dengan kenangan akan jalan-jalan di Liderdorp, Hoizen, dan Amsterdam masih terukir dalam ingatan mereka.

“Singa Atlas” akan berhadapan dengan Belanda, dalam pertandingan yang oleh banyak orang digambarkan sebagai yang paling seimbang dan mendebarkan di babak ini, namun keseruan sesungguhnya terletak pada kisah tiga pemain yang memilih mewakili Maroko melawan negara tempat mereka pertama kali dilahirkan.

Mezraoui, dengan 48 penampilan internasional, lahir di Liderdorp dari orang tua imigran Maroko; Amrabat, kapten lini tengah dengan 76 penampilan, lahir di Hoizen, sedangkan Salahuddin, yang telah tampil 11 kali di level internasional, lahir di Amsterdam.. Tiga kota di Belanda, dan tiga seragam hijau kini akan berhadapan dengan tim Oranye.

Pemandangan ini bukanlah hal yang asing bagi timnas Maroko. Menurut “Mundo Deportivo”, dari 26 pemain dalam skuad Piala Dunia, 19 di antaranya tidak lahir di Maroko. Angka-angka ini mencerminkan kenyataan adanya komunitas Maroko yang sangat besar di Belanda, salah satu komunitas terbesar di sana; sebuah komunitas yang pada malam pertandingan akan duduk dengan hati yang terbelah: mendukung anak-anak mereka di lapangan, namun juga khawatir terhadap tim nasional negaranya.

Ini akan menjadi malam yang luar biasa dalam segala hal, malam di mana Mazraoui, Amrabat, dan Salahuddin akan mengerahkan segala yang mereka miliki untuk merusak kegembiraan tetangga masa lalu dan teman masa kecil mereka... Malam di mana kerinduan akan berhadapan dengan ambisi, dan kesetiaan akan berhadapan dengan kenangan, di bawah sorotan Piala Dunia.