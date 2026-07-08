Dipimpin oleh Maroko... Para pemain kelahiran Eropa mendominasi babak perempat final Piala Dunia setelah Mesir tersingkir

Para pemain yang lahir di benua Eropa mendominasi babak perempat final Piala Dunia 2026, meskipun tim nasional Maroko hadir sebagai satu-satunya wakil dari dunia Arab.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia pada babak 16 besar, Selasa kemarin, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, sehingga Timnas Maroko menjadi satu-satunya tim Arab di babak perempat final.

Meskipun demikian, surat kabar Spanyol “AS” menegaskan bahwa 85% pemain yang lolos ke babak perempat final lahir di benua Eropa, termasuk sekitar dua pertiga pemain timnas Maroko itu sendiri.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa 18 dari 26 pemain dalam skuad timnas Maroko lahir di Benua Eropa, dengan rincian 6 pemain di Spanyol, 6 pemain di Prancis, 3 pemain di Belanda, dan 3 pemain di Belgia.

Sebaliknya, timnas Argentina memiliki jumlah pemain yang lahir di Eropa paling sedikit, yaitu hanya dua pemain, yakni Giuliano Simeone dan Nico Baz, yang masing-masing lahir di Italia dan Spanyol.

Sebaliknya, seluruh pemain timnas Norwegia dan Spanyol lahir di benua Eropa, sedangkan 25 dari 26 pemain masing-masing dari Belgia, Inggris, dan Prancis lahir di sana, sementara 24 pemain dari skuad Swiss lahir di benua Eropa.

Secara keseluruhan, hanya 37 pemain dari total 208 pemain di babak perempat final yang lahir di luar benua Eropa, yaitu 24 dari Argentina, 8 dari Maroko, dua pemain dari Swiss, serta masing-masing satu pemain dari Belgia, Inggris, dan Prancis.