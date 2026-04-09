Dipimpin oleh duo pemain asing... Al-Nasr kembali diperkuat oleh 3 pemain saat menghadapi Al-Akhdoud... dan absen yang berulang

Al-Nassr akan kembali diperkuat oleh 3 pemain saat menghadapi Al-Akhdoud di Liga Roshen Saudi, sementara bintang lainnya masih absen.

Al-Nassr akan bertandang ke markas Al-Akhdoud pada Sabtu mendatang, di Stadion Kota Pangeran Hazloul bin Abdulaziz di Najran, dalam laga pekan ke-28 Liga Roshen.

Surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi melaporkan bahwa sayap Prancis Kingsley Coman telah siap untuk pertandingan tersebut, setelah ikut serta dalam sesi latihan bersama yang dijalani tim pada Kamis malam, sebagai persiapan menghadapi Al-Akhdoud.

Winger Prancis tersebut telah pulih dari cedera otot yang membuatnya absen saat timnya menang 5-2 atas Al-Najma, Jumat lalu, di Stadion Al-Awal Park, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

Koman akan menjadi pemain ketiga yang kembali ke Al-Nassr menjelang laga melawan Al-Akhdoud, bersama pemain Portugal João Félix dan Ayman Yahya, yang juga absen dalam laga melawan Al-Najma akibat akumulasi kartu.

Ketiganya diperkirakan akan kembali ke susunan pemain inti, di mana Koman akan menggantikan Abdulrahman Gharib, João Félix menggantikan Abdullah Al-Hamdan, serta Ayman Yahya menggantikan Saad Al-Nasser.

Di sisi lain, bek Spanyol Inigo Martinez akan terus absen dari Al-Nassr, setelah ia terus absen dari latihan bersama tim dan hanya menjalani program rehabilitasinya pada hari Kamis ini, karena ia juga mengalami cedera otot.

Perlu dicatat bahwa Al-Nassr memimpin klasemen Liga Saudi dengan 70 poin, unggul dua poin dari Al-Hilal di posisi kedua, dan empat poin dari Al-Ahli di posisi ketiga, meskipun telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit dari keduanya.