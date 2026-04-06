Dipimpin oleh bintang Paris... Republik Demokratik Kongo berupaya memberikan kewarganegaraan kepada 12 pemain menjelang Piala Dunia

Perayaan Republik Demokratik Kongo atas keberhasilan lolos ke Piala Dunia 2026 masih menimbulkan kegemparan di kalangan beberapa klub Eropa, karena para pemain tetap tinggal di negara mereka untuk merayakan pencapaian tersebut dan tidak kembali ke klub masing-masing setelah jeda internasional berakhir.

Kualifikasi ke Piala Dunia merupakan peristiwa bersejarah bagi Republik Demokratik Kongo, karena ini adalah kali kedua mereka berpartisipasi di Piala Dunia, setelah partisipasi mereka pada tahun 1974, ketika negara tersebut masih dikenal sebagai Zaire.

Tim yang dilatih oleh Sebastian De Sabre ini memiliki banyak pemain berbakat, di mana banyak dari mereka bermain di liga-liga top Eropa. Selain Mpemba, Mokaou (Lille), dan Bakambu (Real Betis), ada pemain lain seperti Yohan Wissa (Newcastle United), Noah Sadki (Sunderland), dan Wan-Bissaka (West Ham).

Surat kabar Spanyol "Marca" melaporkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Republik Demokratik Kongo menyadari kelemahan dalam tim nasionalnya, sehingga mulai berupaya merekrut pemain baru untuk meningkatkan kualitas tim.

Ada pembicaraan mengenai daftar yang mencakup hingga sepuluh pemain yang memenuhi syarat untuk bermain bersama tim nasional Kongo Demokratik, dan bermain di Piala Dunia mungkin akan menarik minat mereka.

Menurut surat kabar tersebut, daftar ini mencakup sepuluh pemain berikut: Warren Bondo (Cremonese), Willy Kambwala (Villarreal), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt), Ezekiel Panzuzi (Leipzig), Samuel Mpangula (Werder Bremen), Jordi Makengo (Freiburg), Anthony Milambo (Brentford), Dylan Bakwa (Nottingham Forest), Mark Bola (Watford), dan Bradley Loko (Brest).

Namun, tampaknya Federasi Sepak Bola Kongo tidak puas dengan daftar pemain ini, melainkan berupaya menarik lebih banyak talenta.

Dalam beberapa jam terakhir, nama Sini Mayolo menjadi yang paling banyak dibicarakan, dan tampaknya tim nasional Republik Demokratik Kongo telah memulai proses hukum untuk merekrut gelandang muda Paris Saint-Germain yang memenuhi syarat untuk bermain bersama tim nasional Kongo tersebut, dan ia diperkirakan akan menjadi salah satu pemain inti dalam skuad pelatih Desabre di Piala Dunia.

Selain Mayolo, nama El Chadai Bichapo, bek tengah berusia 20 tahun dari klub Leipzig, muncul sebagai opsi potensial, dan tampaknya negosiasi mengenai naturalisasinya berjalan lancar.

Baca juga: Menteri Olahraga Kongo menantang Ronaldo: Kamu akan menangis di hadapan kami







