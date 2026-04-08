Dipimpin oleh Benzema... Inzaghi mengembalikan tiga bintang saat melawan Al-Khulud... dan mengejutkan Miti

Klub Al-Hilal, di bawah asuhan pelatih asal Italia Simone Inzaghi, berhasil meraih tiga poin saat menghadapi Al-Khaloud dalam laga Liga Roshen Saudi.

Al-Hilal akan menjamu Al-Khulud hari ini, Rabu, di Stadion Kingdom Arena, dalam pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Susunan pemain inti Al-Hilal menyaksikan kembalinya tiga pemain, setelah mereka absen dalam pertandingan terakhir melawan Al-Taawoun, pada putaran ke-27 Liga Roshen, yang berakhir dengan hasil imbang 2-2.

Penyerang Prancis Karim Benzema kembali memimpin lini serang, setelah pulih dari cedera jari kaki yang dialaminya pada pertandingan sebelumnya.

Baca juga: Video: Mantan Presiden Al-Hilal: Gaji Benzema Lebih Rendah dari Al-Ittihad.. dan Kami Bukan yang Terdekat dengan Liga atau Elite

Kapten Salem Al-Dossari juga kembali setelah pulih dari cedera lutut, serta gelandang Serbia Sergej Milinković-Savić, setelah absen pada pertandingan sebelumnya karena akumulasi kartu.

Di sisi lain, Inzaghi mengejutkan dengan mencoret penyerang asal Pantai Gading, Mohamed Kader Miti, dari daftar pemain secara keseluruhan, meskipun ia tampil gemilang dalam pertandingan terakhir melawan Al-Taawoun dan mencetak gol pertama untuk tim.

Pelatih asal Italia itu memilih untuk menempatkan penyerang Brasil Marcos Leonardo di bangku cadangan, sehingga ia menjadi pemain asing kedelapan dalam daftar, di samping tujuh pemain asing lainnya dalam susunan pemain inti.

Al-Hilal menempati posisi kedua di klasemen Liga Saudi dengan 65 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dan unggul selisih gol atas Al-Ahli yang berada di posisi ketiga.

Susunan pemain Al-Hilal adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Yassine Bounou

Barisan pertahanan: Muteb Al-Harbi - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti

Lini tengah: Ruben Neves - Sergej Milinković-Savić - Mohamed Kanno

Lini depan: Malcom - Karim Benzema - Salem Al-Dossari