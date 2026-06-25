Dipimpin oleh Benzema... Al-Hilal memulai upaya melepas para bintang utamanya!

Manajemen klub Al-Hilal dari Arab Saudi telah memulai upaya untuk melepas beberapa pemain selama bursa transfer musim panas, dengan tujuan merombak skuad tim utama sepak bola agar dapat kembali bersaing memperebutkan semua gelar.

Al-Hilal sebelumnya telah melakukan sejumlah transfer selama jendela transfer musim dingin terakhir, yang paling menonjol adalah Karim Benzema, namun meskipun demikian, “Al-Za’im” gagal meraih gelar liga dan Asia, dan hanya berhasil meraih Piala Raja.

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Oleh karena itu, manajemen klub memutuskan untuk melepas beberapa bintang. Menurut laporan Radio “Al-Arabiya FM”, Al-Hilal sedang mempertimbangkan untuk melepas tiga pemain selama bursa transfer musim panas, dengan pemain Prancis Karim Benzema sebagai yang teratas.

Selain itu, ada pemain asal Uruguay Darwin Núñez dan pemain asal Brasil Marcos Leonardo; sehingga tidak akan ada penyerang asing lain selain pemain asal Prancis, Kadir Miti.

Perlu dicatat bahwa manajemen Al-Hilal mendapat kritik tajam selama kompetisi musim lalu, di mana para pendukung menuntut agar beberapa bintang dan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, dilepas.