Barcelona mengirim delegasi besar ke London, besok Senin, untuk menghadiri gelaran penyerahan penghargaan Ballon d'Or ke-70, yang dipimpin oleh presiden klub Joan Laporta, bersama seluruh nominasi klub untuk berbagai kategori penghargaan.

Daftar perwakilan Barcelona dalam acara tersebut mencakup: Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Rodri, Joan Garcia, Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky Lopez, Clara Serrajordi, dan Bruna Romeu.

Dari sisi institusi, Laporta akan didampingi oleh dua wakil presiden, Rafa Yuste dan Elena Fort, anggota dewan direksi Xavi Puig dan Xavier Barnoll, serta anggota divisi olahraga Deco, Bojan Krkic, Alejandro Echevarria, Enrique Masip, dan Marc Vives, sebagaimana diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo".

Gelaran tahun ini akan bersifat bersejarah, karena untuk pertama kalinya digelar di London menggantikan Paris. Para penyelenggara memilih ibu kota Inggris itu untuk menghormati Stanley Matthews, peraih penghargaan Ballon d'Or pertama pada tahun 1956.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Acara tersebut akan dipandu oleh dua figur yang dikenal di dunia sepak bola dan televisi: Thierry Henry, mantan pemain Barcelona dan Arsenal, serta jurnalis Inggris Kate Scott, yang keduanya saat ini bekerja meliput pertandingan Liga Champions Eropa di jaringan Amerika "CBS". Para penyelenggara bertujuan menjadikan acara penyerahan penghargaan ini sebagai sebuah momen istimewa yang sarat kejutan dan penampilan musik.















