Klub Al Ittihad mengirim pesan peringatan bernada keras kepada rival tradisional mereka, Al Hilal, menjelang laga klasik yang dinanti antara kedua tim di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Ittihad akan bertandang ke markas Al Hilal pada 10 Oktober mendatang, di Stadion Kingdom Arena, Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn.

Sepekan sebelum laga klasik, Al Ittihad menjalani pertandingan uji coba melawan Al Wehda yang bermain di Liga Divisi Satu Arab Saudi, di stadion mereka di Kota Jeddah, dan berhasil meraih kemenangan dengan skor 8-2.

Penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri, menjadi bintang dalam laga uji coba tersebut, dengan mencetak hat-trick, ditambah dua gol dari Marwan Al Sahafi, serta masing-masing satu gol dari Saleh Al Shehri, pemain asal Belanda Steven Bergwijn, dan Ahmed Al Julaidan.

Hal ini terjadi di tengah absennya sejumlah pemain yang tengah membela tim nasional mereka selama periode jeda internasional saat ini, terutama penyerang asal Nigeria, George Ilenikhena, dan bek asal Arab Saudi, Hassan Kadesh.

Al Ittihad menatap laga klasik ini dengan tekad meraih kemenangan untuk merebut puncak klasemen Liga Arab Saudi, karena saat ini menempati peringkat kedua dengan koleksi 17 poin, hanya terpaut satu poin di belakang Al Hilal yang berada di posisi pertama.

Perlu dicatat bahwa Al Ittihad adalah satu-satunya tim yang belum pernah menelan kekalahan pada musim ini di Liga Roshn Arab Saudi hingga saat ini, sementara Al Hilal mengalami satu kali kekalahan melawan Neom dengan skor 2-0.