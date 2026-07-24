Al Hilal Saudi tengah menjalani fase krusial menjelang bergulirnya musim baru. Di tengah pergerakan manajemen di bursa transfer serta keinginan pelatih Simone Inzaghi untuk membentuk ulang skuad, mencuat sejumlah agenda yang masih menggantung, dan penyelesaiannya bisa jadi menjadi pembeda antara musim yang sukses dan musim yang penuh krisis.

Agenda-agenda ini tidak hanya berkaitan dengan perekrutan pemain baru, tetapi juga menyangkut masa depan sejumlah bintang utama tim, yang nasibnya masih diselimuti ketidakpastian dalam beberapa pekan mendatang.

Yassine Bounou: bertahan atau mencari pengganti?

Kiper asal Maroko Yassine Bounou merupakan salah satu tumpuan terpenting Al Hilal dalam beberapa tahun terakhir, tetapi belakangan namanya dikaitkan dengan sejumlah tawaran dari luar, sehingga menempatkan manajemen di hadapan sebuah keputusan penting.

Selain itu, Al Hilal tengah mempertimbangkan untuk mencoretnya dari daftar lokal dan hanya menyertakannya di Liga Elite Asia saja, atau menjualnya secara permanen guna memanfaatkan kuotanya untuk mendaftarkan pemain asing lain. Simak selengkapnya

Bek kanan: krisis tanpa solusi

Posisi bek kanan tampaknya menjadi yang paling merepotkan di internal Al Hilal saat ini, sebab berbagai laporan menegaskan bahwa pemain Portugal Joao Cancelo semakin dekat untuk hengkang.

Sebaliknya, manajemen sejauh ini belum bergerak untuk bernegosiasi dengan pengganti yang jelas, dan hal ini menimbulkan tanda tanya, terlebih posisi ini menjadi salah satu kunci terpenting gaya bermain Simone Inzaghi, yang sangat bergantung pada penetrasi kedua beknya di sepertiga akhir lapangan.

Setiap keterlambatan dalam menuntaskan agenda ini bisa menempatkan pelatih asal Italia itu dalam krisis teknis di awal musim, mengingat tidak ada bek kanan lain selain Hamad Al Yami.

Karim Benzema: akhir yang semakin dekat?

Agenda pemain Prancis Karim Benzema masih terbuka di internal Al Hilal, di tengah kabar mengenai keinginan klub untuk merekrut penyerang baru yang memimpin lini depan.

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Sejumlah laporan menunjukkan bahwa manajemen tengah mempertimbangkan lebih dari satu skenario, entah dengan mencoret nama Benzema dari daftar lokal dan cukup mendaftarkannya untuk kompetisi Asia, atau mencapai kesepakatan untuk mengakhiri hubungan secara total apabila Al Hilal berhasil mendatangkan penyerang kelas dunia.

Meski pengalaman Benzema sangat besar, masa depan pemain ini kini bergantung pada keputusan Inzaghi dan visi manajemen terhadap proyek baru.

Salem Al Dawsari: legenda yang tak mengenal peran cadangan

Agenda Salem Al Dawsari mungkin menjadi yang paling sensitif bagi para pendukung Al Hilal, sebab sang kapten ingin mengakhiri kariernya dengan seragam klub yang telah membentuk sejarahnya.

Namun pada saat yang sama ia tidak ingin berubah menjadi pemain cadangan, apalagi dengan semakin dekatnya Al Hilal merekrut winger kelas dunia, setelah pergerakan terakhir untuk mendatangkan Crysencio Summerville, di samping keterkaitan nama klub dengan Ousmane Dembele.

Jika winger baru tersebut tiba, Salem bisa mendapati dirinya dihadapkan pada dua pilihan tanpa opsi ketiga; menerima peran yang lebih minim di dalam tim, atau mencari petualangan baru yang menjamin dirinya tampil sebagai pemain inti.