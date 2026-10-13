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Klub-klub Liga Spanyol bersuara di malam yang luar biasa

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Hari pertama matchday kedua fase liga Liga Champions menyajikan malam istimewa bagi klub-klub Spanyol, setelah trio Barcelona, Atletico Madrid, dan Villarreal meraih kemenangan-kemenangan mencolok.

Barcelona, Atletico Madrid, dan Villarreal pada Selasa malam ini sama-sama menang dengan selisih dua gol atau lebih, sebuah pencapaian Spanyol yang langka dalam sejarah turnamen.

Barcelona meraih kemenangan besar di kandang lawan atas Galatasaray dengan skor 4-1, sementara Atletico Madrid mengalahkan Manchester United dua gol tanpa balas, dan Villarreal keluar sebagai pemenang atas Napoli dengan skor 3-1.

Menurut statistik yang dipublikasikan oleh pakar angka dan statistik Mister Chip, belum pernah ada tiga klub Spanyol yang meraih kemenangan dengan selisih dua gol atau lebih dalam satu hari sepanjang era Liga Champions, kecuali satu kali sebelumnya, yaitu pada 15 September 2015.

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Pada hari itu, Real Madrid menang atas Shakhtar Donetsk dengan skor 4-0, Sevilla mengalahkan Borussia Monchengladbach tiga gol tanpa balas, sementara Atletico Madrid menang di kandang Galatasaray dua gol tanpa balas.

Dengan demikian, klub-klub Spanyol mengulang pencapaian ini untuk kali kedua dalam sejarah turnamen, setelah malam yang menyaksikan keunggulan Barcelona, Atletico Madrid, dan Villarreal dengan selisih yang nyaman.