Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Jelajahi Betting di GOAL
Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Diterjemahkan oleh

Dipimpin Barcelona: klub-klub Spanyol memaksakan dominasi mereka di Eropa dengan skenario langka

Ikuti GOAL di Google

Klub-klub Liga Spanyol bersuara di malam yang luar biasa

Iklan

Hari pertama matchday kedua fase liga Liga Champions menyajikan malam istimewa bagi klub-klub Spanyol, setelah trio Barcelona, Atletico Madrid, dan Villarreal meraih kemenangan-kemenangan mencolok.

Barcelona, Atletico Madrid, dan Villarreal pada Selasa malam ini sama-sama menang dengan selisih dua gol atau lebih, sebuah pencapaian Spanyol yang langka dalam sejarah turnamen.

Barcelona meraih kemenangan besar di kandang lawan atas Galatasaray dengan skor 4-1, sementara Atletico Madrid mengalahkan Manchester United dua gol tanpa balas, dan Villarreal keluar sebagai pemenang atas Napoli dengan skor 3-1.

Menurut statistik yang dipublikasikan oleh pakar angka dan statistik Mister Chip, belum pernah ada tiga klub Spanyol yang meraih kemenangan dengan selisih dua gol atau lebih dalam satu hari sepanjang era Liga Champions, kecuali satu kali sebelumnya, yaitu pada 15 September 2015.

Iklan
Iklan

Pada hari itu, Real Madrid menang atas Shakhtar Donetsk dengan skor 4-0, Sevilla mengalahkan Borussia Monchengladbach tiga gol tanpa balas, sementara Atletico Madrid menang di kandang Galatasaray dua gol tanpa balas.

Dengan demikian, klub-klub Spanyol mengulang pencapaian ini untuk kali kedua dalam sejarah turnamen, setelah malam yang menyaksikan keunggulan Barcelona, Atletico Madrid, dan Villarreal dengan selisih yang nyaman.