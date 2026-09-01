Pekan kedua Liga "Joy" Elite U-21 menyaksikan penampilan menawan dari sejumlah besar bakat muda, setelah sekelompok pemain berhasil menunjukkan kehadiran mereka secara kuat melalui peran berpengaruh bersama klub masing-masing, baik lewat mencetak gol, menciptakan peluang berbahaya, maupun tampil dengan level yang berkontribusi langsung dalam meraih poin.

Dan seiring berlanjutnya persaingan edisi kedua, ciri-ciri sejumlah bintang mulai terlihat sejak dini, di tengah persaingan terbuka untuk membuktikan kemampuan membuat perbedaan dan menarik perhatian para penikmat.

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Pekan ini menyaksikan banyak penampilan individu yang istimewa, tetapi 5 nama khususnya menunjukkan diri secara kuat, setelah memadukan pengaruh teknis dengan kehadiran mencetak gol, hingga menjadi salah satu bintang paling menonjol di pekan kedua kompetisi.

Dayo Osho: Dwigol memimpin Al Faisaly

Dayo Osho menampilkan salah satu penampilan individu paling menonjol di pekan ini, setelah mencetak dua gol dalam kemenangan besar Al Faisaly atas Al Akhdoud dengan tiga gol tanpa balas.

Ketajaman Osho tidak hanya soal angka, tetapi ia juga memainkan peran penting dalam memimpin lini serang timnya, menegaskan bahwa ia salah satu nama yang layak diikuti pada pekan-pekan mendatang.

Saad Haqawi: Al Nassr menang telak empat gol

Saad Haqawi melanjutkan penampilan menawannya dengan kostum Al Nassr, setelah mencetak dua gol dalam kemenangan besar "Al Alami" atas Al Jabalain dengan empat gol tanpa balas.

Pemain itu mampu memanfaatkan peluang yang datang kepadanya, memimpin timnya menuju salah satu hasil terkuat di pekan ini, dan menambahkan namanya sejak dini ke dalam daftar bakat-bakat menawan di kompetisi.

Turki Al Ghamil: Kehadiran berpengaruh bersama Al Hilal

Turki Al Ghamil tidak hanya melanjutkan catatan golnya untuk pekan kedua secara beruntun, tetapi juga menampilkan performa bagus yang turut berkontribusi dalam kemenangan Al Hilal atas Al Kholood dengan dua gol tanpa balas.

Al Ghamil mencetak gol baru untuk menegaskan kesinambungannya, dan membuktikan bahwa awal yang kuat itu bukan sekadar penampilan sesaat di pekan pembuka.

Ziyad Malla: Melanjutkan penampilan memukau

Ziyad Malla melanjutkan level menawannya bersama Al Ahli, setelah mencetak gol baru dalam kemenangan timnya atas Al Fateh dengan skor 2-1.

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Pemain itu terus tampil dengan cara yang positif di turnamen, melalui kehadiran ofensif dan kemampuannya menembus gawang, hingga menjadi salah satu nama yang menarik perhatian seiring berjalannya pekan-pekan.

Yousef Al Salem: Gol yang memberi poin bagi Al Taawoun

Yousef Al Salem juga hadir dalam daftar bintang paling menonjol di pekan ini, setelah mencetak gol baru bersama Al Taawoun dalam kemenangan atas Al Orobah dengan satu gol tanpa balas.

Golnya datang untuk memberi timnya tiga poin, dan menegaskan kemampuan pemain itu untuk tampil di momen-momen krusial serta membantu timnya meraih kemenangan.

Dan di antara dwigol Osho dan Haqawi, kesinambungan Al Ghamil, serta penampilan menawan Malla dan Al Salem, pekan kedua mengungkap sekelompok bakat yang mulai menunjukkan diri sejak dini, hingga persaingan ketajaman individu di Liga "Joy" menjadi terbuka bagi banyak nama yang mampu membuat perbedaan pada pekan-pekan mendatang.