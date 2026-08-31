Barcelona meraih kemenangan besar atas Rayo Vallecano dengan skor 5-2, Senin ini, pada pekan ketiga Liga Spanyol.

Rayo Vallecano sempat memberikan tekanan besar kepada Barcelona di awal pertandingan setelah Sergio Camello mencetak gol pertama bagi tim tamu pada menit ke-12.

Barcelona merespons dengan cepat, di mana Lamine Yamal dan Raphinha mencetak dua gol masing-masing pada menit ke-19 dan ke-21.

Antony Gordon menjadi penyebab gol ketiga Barcelona pada menit ke-51, setelah ia melepaskan umpan silang mendatar ke dalam kotak penalti yang coba dihalau oleh pemain Rayo Vallecano, Lejeune, namun ia justru membelokkannya ke gawangnya sendiri.

Sergio Camello memperkecil ketertinggalan Rayo Vallecano pada menit ke-59, melalui sepak pojok dari sisi kanan yang disambut Camello dengan sundulan indah ke gawang Joan Garcia.





Raphinha kembali bersinar pada menit ke-71 setelah memanfaatkan umpan tumit apik yang ia terima dari Gordon dan membelokkannya dengan tembakan mendatar ke dalam gawang.

Gol kelima datang pada menit ke-90 melalui Lamine Yamal yang menerima umpan Karim Adeyemi dari luar kotak penalti dan melepaskan tembakan mendatar terukur yang bersarang di gawang.

Pertandingan ini menjadi penampilan perdana penyerang Mesir, Hamza Abdel Karim, bersama Barcelona di La Liga, setelah ia masuk pada menit ke-85 menggantikan Raphinha.

Barcelona saat ini berbagi puncak La Liga dengan Real Madrid dengan koleksi 9 poin, namun Barca unggul selisih gol.



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