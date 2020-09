Diperebutkan TIga Negara, Siapa Sebenarnya Debutan Real Madrid Marvin Park?

📹 ¡Nuestros GOLES en cuartos de final! ➡️ 🆚 Inter 0-3 Real Madrid ⚽ Marvin 64' ⚽ Miguel 76' (p) ⚽ Morante 83' 🏆 UEFA Youth League #LaFabrica #UYL

A post shared by Cantera Real Madrid C.F. (@realmadridacademy) on Aug 23, 2020 at 1:06pm PDT