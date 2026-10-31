Sejumlah laporan media mengungkap kejutan besar terkait masa depan pelatih kepala Al Ahli Arab Saudi asal Belanda, Marino Pusic, setelah kekalahan telak yang dialami timnya dari Al Shabab di Liga Roshn.

Al Shabab mengalahkan Al Ahli dengan skor 6-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin Jumat, di Stadion SHG Arena, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Surat kabar "Al Maidan" Arab Saudi menyebutkan bahwa manajemen Al Ahli memutuskan untuk memecat Pusic dari jabatannya akibat kekalahan telak yang dialaminya dalam el clasico kecil tersebut.

Namun, hal yang mengejutkan adalah keputusan pemecatan itu sudah dikeluarkan saat pertandingan tengah berlangsung dan bukan setelah berakhir, menurut yang diungkap surat kabar Arab Saudi tersebut.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 12.30 ALT

Surat kabar itu menyebutkan bahwa manajemen Al Ahli telah mulai mencari pengganti yang tepat untuk menukangi tim pada periode mendatang, di mana salah satu anggota dewan direksi melontarkan gagasan untuk merekrut pelatih Aljazair, Nour El Din Ben Zekri.

Urusan ini tidak berhenti sekadar usulan, karena "Al Maidan" mengungkap telah terjadi komunikasi nyata dengan pelatih Aljazair tersebut yang menyatakan persetujuan awalnya atas tawaran itu, sembari menunggu komunikasi lebih lanjut pada periode mendatang.

Hal ini terjadi di saat nama mantan pelatih Al Shabab itu dikaitkan dengan menukangi beberapa tim di Liga Roshn Arab Saudi, terutama Abha.

Ben Zekri bukanlah satu-satunya kandidat, karena surat kabar yang sama mengungkap munculnya nama pelatih Portugal, Sergio Conceicao, mantan pelatih kepala Al Ittihad, untuk menukangi Al Ahli pada periode mendatang.

Namun, manajemen Al Ahli belum bergerak secara nyata dalam urusan ini hingga saat ini, karena belum ada komunikasi resmi dalam bentuk apa pun dengannya sampai sekarang.

Perlu diketahui bahwa Pusic menangani Al Ahli sejak awal musim ini, menggantikan pelatih Jerman, Matthias Jaissle, dan telah membawa tim dalam 17 pertandingan sejak saat itu, meraih 11 kemenangan, berbanding 5 kekalahan dan satu kali seri.