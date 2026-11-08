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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Dipecat saat jeda? Michael Carrick akui tak ada jaminan soal masa depannya di Manchester United saat klub terperosok ke zona degradasi

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Michael Carrick mengakui belum mendapat jaminan apa pun dari petinggi Manchester United mengenai masa depannya di Old Trafford selepas pekan ini. Manchester United terpuruk ke zona degradasi Liga Primer, membuat sang pelatih kepala berada di bawah tekanan besar menjelang jeda internasional.

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Setan Merah terperosok ke tiga posisi terbawah

Kemenangan Nottingham Forest atas Manchester City pada Sabtu membuat United turun ke zona degradasi. Bergantung pada hasil pertandingan Sunderland dan Crystal Palace pada Minggu, tim asuhan Carrick bahkan bisa memulai laga melawan Aston Villa sebagai penghuni dasar klasemen Liga Primer Inggris.

Jajaran petinggi United sebelumnya memberi Carrick kesempatan untuk tetap menjabat setelah kekalahan telak 3-0 di kandang dari Bournemouth, meski spekulasi yang mengaitkan Eddie Howe dan Julian Nagelsmann dengan kursi pelatih kian menguat. Sejak itu, timnya kalah dari Chelsea di liga sebelum bangkit untuk meraih kemenangan dramatis atas Roma di Liga Champions, sekaligus mengakhiri rentetan sembilan pertandingan tanpa kemenangan.

Carrick fokus pada tugas di depan mata

Dengan jeda internasional selama dua pekan yang semakin dekat, laga melawan Villa bisa menjadi penentu masa jabatan Carrick. Ketika ditanya apakah petinggi klub secara tegas telah menjamin dirinya akan tetap menangani tim pekan depan, manajer United itu menjawab dengan terus terang.

"Tidak. Jalani saja semuanya seperti biasa," kata Carrick kepada wartawan. "Apa pun yang akan terjadi, terjadilah. Saya sangat menantikan pertandingan berikutnya, bermain di kandang setelah pertandingan beberapa malam lalu."

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Pelatih kepala itu juga menyoroti pentingnya dukungan penonton Old Trafford setelah kemenangan mereka di kompetisi Eropa pada pertengahan pekan. "Semoga para suporter menantikan kedatangan mereka dengan penuh semangat dan merasa antusias terhadap apa yang mungkin mereka saksikan, dan kami harus membalasnya," tambahnya.

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08 Nov 2026

AVL

AVL

Rutinitas tetap berjalan selama jeda

Meski posisinya mendapat sorotan tajam, Carrick tidak mengubah jadwalnya. Ia menegaskan tidak akan mengambil waktu libur tambahan untuk melepas penat bersama keluarga. Sebaliknya, ia menyiapkan program latihan seperti biasa bagi para pemain yang tetap berada di Manchester.

"Tidak terlalu berbeda dari biasanya. Sungguh tidak," jelas Carrick ketika ditanya tentang rencananya selama jeda mendatang. "Menurut saya, jeda internasional selalu menjadi waktu untuk memulihkan energi dan menyegarkan diri. Beberapa pemain yang bergabung dengan tim nasional mendapat kesempatan untuk menyegarkan diri di lingkungan berbeda, tetapi saya tidak terlalu membutuhkannya. Kondisi saya baik-baik saja."

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Saat merinci agenda skuadnya, ia mengatakan: "Kami tentu akan berlatih pekan depan dan mungkin libur pada akhir pekan. Kami akan melihat bagaimana situasinya berkembang, siapa yang tetap di sini, siapa yang bersama kami, dan apa yang mereka butuhkan."

Ujian penentu melawan Villa

Duel melawan Aston Villa pada Minggu kini menjadi momen penting bagi Carrick maupun perjalanan Manchester United musim ini. Hasil positif sangat dibutuhkan untuk membawa tim keluar dari zona degradasi dan menjaga momentum yang tercipta lewat kebangkitan melawan Roma.

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Sebaliknya, kekalahan lagi di kompetisi domestik bisa mendorong petinggi klub mengganti manajer selama jeda internasional. Dengan nama-nama calon pengganti sudah mencuat, United tidak lagi punya ruang untuk melakukan kesalahan.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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