Sejumlah laporan media mengungkap kejutan besar terkait masa depan pelatih asal Belanda, Marino Pusic, pelatih kepala tim Al Ahli Arab Saudi, setelah kekalahan telak yang dialami tim tersebut dari Al Shabab di Liga Roshn.

Al Shabab menang atas Al Ahli dengan skor 6-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin Jumat, di Stadion SHG Arena, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Surat kabar "Al Maidan" Arab Saudi menyebutkan bahwa manajemen Al Ahli memutuskan untuk memecat Pusic dari jabatannya karena kekalahan telak yang dialaminya dalam el clasico kecil tersebut.

Namun, hal yang mengejutkan adalah keputusan pemecatan itu sudah dikeluarkan saat pertandingan masih berjalan, bukan setelah berakhir, menurut yang diungkap surat kabar Arab Saudi tersebut.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 12.30 ALT

Surat kabar itu menyebutkan bahwa manajemen Al Ahli sudah mulai mencari pengganti yang tepat untuk memimpin tim pada periode mendatang, di mana salah satu anggota dewan direksi mengusulkan ide untuk merekrut pelatih asal Aljazair, Nour El Din Ben Zekri.

Hal itu tidak berhenti pada sekadar usulan, karena "Al Maidan" mengungkap adanya komunikasi nyata dengan pelatih asal Aljazair tersebut yang menyatakan persetujuan awalnya atas tawaran itu, sambil menunggu komunikasi lebih lanjut pada periode mendatang.

Hal ini terjadi di saat nama mantan pelatih Al Shabab tersebut dikaitkan dengan menukangi beberapa tim di Liga Roshn Arab Saudi, terutama Abha.

Ben Zekri bukan satu-satunya kandidat, karena surat kabar yang sama mengungkap munculnya nama pelatih asal Portugal, Sergio Conceicao, mantan pelatih kepala tim Al Ittihad, untuk memimpin Al Ahli pada periode mendatang.

Namun, manajemen Al Ahli hingga saat ini belum bergerak secara nyata dalam berkas ini, karena belum ada komunikasi resmi dengannya dalam bentuk apa pun hingga sekarang.

Perlu diingat bahwa Pusic menukangi Al Ahli sejak awal musim ini, menggantikan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, dan telah memimpin tim dalam 17 pertandingan sejak saat itu, meraih 11 kemenangan, berbanding 5 kekalahan dan satu hasil imbang.