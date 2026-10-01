Satu hal yang pasti: perjalanan karier Vitaly Janelt dari FC Brentford memang sangat istimewa. Ada beberapa fakta yang membuktikannya. Sudah cukup ganjil bahwa seorang pemain profesional Jerman, yang sudah tampil 166 kali di Premier League (12 gol), bahkan dua kali terakhir memimpin timnya ke lapangan sebagai kapten di sana, dan termasuk salah satu jangkar lini tengah paling andal di Inggris, pada usia 28 tahun belum pernah memainkan satu pun laga internasional maupun Bundesliga.

Janelt hanya 54 kali bermain di level profesional Jerman, yakni untuk VfL Bochum dari 2017 hingga 2020. Namun kini, pemain kelahiran Hamburg itu masuk sebagai salah satu dari 11 nama baru dalam skuad tim nasional asuhan pelatih Jerman Jürgen Klopp dan bisa menjalani debutnya pada Kamis melawan Serbia. Padahal, hampir tepat sepuluh tahun lalu, situasinya terlihat seolah karier DFB Janelt akan berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai.

Pada musim gugur 2016, Janelt bersama tim U19 Jerman berada di Albania untuk pertandingan kualifikasi Piala Eropa. Bersama rekan setimnya saat itu di RB Leipzig, Idrissa Toure, Janelt disebut membawa sebuah shisha ke kamar hotel dan mengisapnya. Ketika keduanya sedang berada di sesi latihan, muncul bekas terbakar di kamar tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi secara detail masih belum terungkap hingga hari ini.

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Skandal shisha Vitaly Janelt: Apa konsekuensinya di RB Leipzig?

Namun konsekuensinya tentu langsung menyusul: kedua remaja itu dipulangkan lebih awal, di mana Ralf Rangnick yang murka menyambut mereka di Leipzig. Ia bertindak tegas, mengeluarkan Janelt dan Toure dari akademi muda serta asrama, dan mencoret mereka sepenuhnya dari latihan tim maupun pertandingan hingga akhir tahun.

Di atas itu, ada pula denda dan ratusan jam kerja sosial di sebuah taman kanak-kanak dengan jam kerja dari pukul 07.00 hingga 15.00. Besarnya hukuman itu memicu perdebatan saat itu, terutama karena kedua pemain muda tersebut dengan tegas membantah insiden itu. Mereka menyatakan tidak membawa dan mengisap shisha itu sendiri, melainkan telah menyerahkan kamar tersebut kepada pemain lain, termasuk talenta BVB berusia 18 tahun, Felix Passlack.

Namun Janelt dan Toure bukan nama asing dalam urusan disiplin. Duo itu kabarnya berulang kali terlambat datang latihan atau memesan pizza ke asrama tanpa izin. Dengan jarak satu dekade, Janelt beberapa hari lalu mengenang kembali skandal itu seperti ini: "Pada akhirnya, sekarang saya sepuluh tahun lebih tua. Saya punya seorang putri kecil, semua orang pada akhirnya akan jadi dewasa. Terutama anak laki-laki. Perempuan sedikit lebih tenang dalam urusan berbuat bodoh. Saya kira setiap orang harus belajar dari kesalahannya. Saya menyadarinya relatif cepat. Apa yang sudah terjadi, ya sudah terjadi."

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Vitaly Janelt pindah ke FC Brentford hanya dengan 600.000 euro

Janelt yang berkaki kiri kemudian mencoba memulai lagi di Bochum di 2. Bundesliga, tetapi dalam tiga setengah tahun itu ia masih jauh dari status pemain inti. Di Brentford, situasinya langsung sangat berbeda.

Dengan nilai yang jika diukur menurut standar Inggris tergolong sangat kecil, yakni 600.000 euro, Janelt pindah ke wilayah barat London dan Championship enam tahun lalu. Di sana, gelandang bertahan itu langsung berkembang menjadi pemain kunci dan membantu The Bees meraih promosi ke Premier League pada musim debutnya, yang menjadi promosi Premier League pertama dalam sejarah klub.

Di kasta tertinggi pun Brentford mampu bertahan dengan meyakinkan, sementara Janelt menjadi sosok tak tergantikan di lini tengah bertahan. Hampir di setiap musim ia secara konsisten mencatat setidaknya 30 penampilan. Hanya pada musim lalu ia sempat lama terhambat oleh patah tulang metatarsal. Namun Janelt berjuang untuk bangkit dan sudah lama menikmati respek tertinggi di dalam tim.

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Apa kelebihan Vitaly Janelt?

Di Brentford, Janelt adalah ball winner yang kuat secara fisik dalam duel, mengorganisasi pertahanan, dan menata permainan build-up lewat ketenangannya menguasai bola. Pelatih The Bees, Keith Andrews, memujinya sebagai "lem" yang menyatukan semuanya. Permainan Janelt memang tidak terlalu mencolok, tetapi ketika ia tak bisa dimainkan, akan terlihat betapa besar nilainya bagi tim. Pada awal tahun ini, ia memperpanjang kontraknya hingga 2030.

"Kualitas individu bisa dibeli, mentalitas dan kebersamaan tidak," katanya, terdengar seperti Klopp: "Kalau sebagai tim Anda tidak bekerja keras bersama, akan sulit untuk bisa kompetitif." Tentang dirinya sendiri, Janelt berkata: "Saya rasa saya bagus untuk sebuah tim, saya melihat diri saya sebagai pemain tim. Saya melakukan pekerjaan kotor untuk anak-anak di depan saya."

Meski Janelt menjadi juara Eropa bersama tim nasional U21 Jerman pada 2021 sebagai pemain cadangan, pintu menuju level tertinggi tetap tertutup baginya selama bertahun-tahun. Menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar, ia disebut masuk dalam daftar misterius berisi 55 nama milik Hansi Flick.

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Vitaly Janelt berpeluang debut untuk tim DFB melawan Serbia

"Di klub yang tenang seperti Brentford, yang di Jerman tidak terlalu banyak masuk perhatian orang, tidak mudah untuk tampil dalam sorotan. Tentu saya ingin sebenarnya bisa lebih cepat terlibat, saya berharap mendapat kesempatan," kata Janelt. "Brentford bukan Chelsea, Manchester United, atau Manchester City, saya paham itu. Pada suatu titik saya sudah tidak ingin lagi membicarakannya dalam wawancara. Kalau pelatih menginginkan saya, ya dia menginginkan saya. Kalau tidak, ya tidak. Saya tidak marah kepada siapa pun. Setiap pelatih punya idenya sendiri."

Bahwa kini dibutuhkan sosok Klopp sebelum ia akhirnya pertama kali dipanggil ke skuad senior, kemungkinan juga berkaitan dengan kerja bertahun-tahun sang pelatih di FC Liverpool di Inggris dan "mungkin bagus untuk saya", harap Janelt. "Saya sangat senang sekarang berada di sini pada usia 28 tahun. Ini mungkin salah satu peluang terakhir bagi saya untuk bisa ikut dalam satu atau dua turnamen besar."

Karena pasangan double pivot Joshua Kimmich dan Felix Nmecha dalam dua pertandingan pertama di bawah Klopp tidak tampil terlalu membanggakan dan tim DFB kekurangan gelandang nomor enam murni yang kuat dalam permainan maupun duel, sangat mungkin Janelt mendapat kesempatan pembuktian pertamanya di München. Itu akan menjadi ganjaran yang layak, sepuluh tahun setelah skandal di Shkodra, untuk perjalanan karier yang terjal sekaligus tidak biasa.

Vitaly Janelt: Data penampilan sepanjang karier profesionalnya