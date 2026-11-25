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Sebuah laporan media pada Rabu (hari ini) mengungkap hambatan yang dapat mengancam kepindahan pemain asal Maroko Yassir Zabiri ke salah satu klub besar pada bursa transfer musim dingin mendatang.

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Zabiri bermain untuk Racing Santander dengan status pinjaman dari klub Prancis Rennes hingga akhir musim ini. Karena itu, kepergiannya pada musim dingin membutuhkan kesepakatan antara kedua klub terkait tawaran yang akan datang kepadanya pada Januari mendatang.

Menurut harian "AS", di markas Racing Santander, El Sardinero, suasana benar-benar tenang terkait situasi Yassir Zabiri (21 tahun) karena mereka tahu keputusan ada di tangan mereka hingga 30 Juni mendatang.

Pada Oktober lalu, harian yang sama melaporkan bahwa Rennes tidak dapat mengakhiri masa pinjaman tersebut (yang tidak mencakup opsi pembelian) karena tidak ada klausul yang memungkinkan pemutusan kontrak selama bursa transfer musim dingin.

Berkat torehan 11 gol dalam 13 pertandingan tanpa sekali pun mengeksekusi penalti, Zabiri menjelma menjadi bintang yang sedang menanjak di La Liga. Ia memanfaatkan setiap peluang yang didapatnya secara maksimal, hingga hanya Raphinha dan Mbappe yang mengunggulinya dalam jumlah gol di La Liga.

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Penampilan ini menarik perhatian semua pihak, dan klub-klub serta para agen mulai menanyakan kemungkinan merekrutnya, baik kepada Racing, Rennes, maupun agennya di perusahaan Unique Sports.

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Perlu diingat bahwa pemain internasional Maroko ini dimiliki oleh Stade Rennes, yang merekrutnya dari Famalicão pada Februari lalu dengan biaya 10 juta euro dan mengikatnya dengan kontrak hingga 2029.

Ia nyaris tidak mendapat peran pada musim lalu, sehingga sudah jelas ia akan dipinjamkan pada musim panas. Dari sejumlah tawaran yang diterimanya (Marseille, Venezia, dan lainnya), ia memilih Racing Santander karena gaya bermain mereka dan kecintaannya pada sepak bola Spanyol, yang telah ia ikuti sejak kecil sebagai pendukung Barcelona yang dikenal luas.

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Seperti yang diketahui Racing Santander, sang pemain berniat menuntaskan musim di Santander, sesuai komitmen yang ia buat pada musim panas lalu.

Rencana tersebut hanya akan berubah oleh tawaran yang sangat besar dari Stade Rennes, yang dapat menghujani Racing dengan jutaan dolar. Namun, para petinggi Racing, Manolo Higuera dan Sebastián Ceria, telah menyusun rencana mereka sejak lama dan bertekad untuk tidak bernegosiasi soal kepindahan pemain yang mereka anggap penting.

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Pada musim 2023/2024, mereka bersikukuh menghadapi Sevilla terkait Peque dengan bersikeras pada klausul pelepasan senilai 4 juta euro. Mereka kemudian melakukan hal yang sama terhadap Íñigo Vicente, Arana, dan Andrés Martín, serta pada musim panas lalu terhadap Gustavo Puerta dan Jorge Salinas.

Barcelona Ikut Masuk dalam Pusaran

Catatan impresif Zabiri pun tidak luput dari perhatian klub-klub besar, karena sejumlah laporan media menyebut Barcelona memantau perkembangan penyerang asal Maroko itu secara ketat , setelah namanya semakin santer terdengar di pasar talenta muda.

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Ketertarikan Barcelona tampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. Zabiri memiliki kekaguman yang jelas terhadap klub Catalan itu dan bermimpi mengenakan seragamnya serta suatu hari bermain di Camp Nou, hal yang dapat memberikan dimensi tambahan pada negosiasi yang mungkin terjadi.