Predrag Mijatovic, mantan pemain Real Madrid, menganalisis situasi yang tengah dialami Vinicius Junior di tim Los Blancos pada musim ini.

Vinicius menuai banyak kritik musim ini seiring kemerosotan performanya yang cukup kentara. Ia juga dijatuhi hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan di LaLiga setelah diusir keluar lapangan saat menghadapi Villarreal.

Pedja mengatakan dalam program "El Larguero": "Saya sedikit merindukan sosok Vinicius, dan saya yakin ia akan bangkit kembali. Kita harus memberinya waktu dan tidak terlalu menekannya."

Mantan direktur olahraga Real Madrid itu juga tidak melewatkan kesedihan yang terlihat saat Vinicius meninggalkan lapangan dengan rasa frustrasi ketika digantikan oleh Diomande pada menit ke-70 dalam pertandingan Liga Champions yang dimenangkan Real Madrid dengan skor 4-1 atas Leipzig, Rabu kemarin.

Mijatovic menegaskan: "Dengan Diomande, kami memiliki pemain yang mampu menciptakan perbedaan, dan ini bukan berarti ia lebih baik daripada Vinicius, tetapi dalam kondisi ini, Vinicius bisa dengan mudah kembali ke level terbaiknya. Saya rasa tidak perlu tergesa-gesa. Kita harus menunggu, dan hari-hari terbaiknya pasti akan datang."

Sikap Mijatovic terhadap Vinicius sejalan dengan sikap Kylian Mbappe, yang usai pertandingan melawan Leipzig berkata tentang pemain asal Brasil itu: "Bagus jika Vinicius merasa sedih karena ia ingin memberikan banyak hal untuk tim dan para suporter. Ia harus tetap tenang dan bangga pada dirinya sendiri. Ia pemain hebat dengan bakat luar biasa."

Pedja Mijatovic menyebutkan dua pemain Real Madrid yang menurutnya tampil dalam kondisi terbaik melawan Leipzig, yaitu: Jude Bellingham dan Thibaut Courtois.

Ia melanjutkan: "Bellingham menampilkan penampilan yang luar biasa, bermain dengan sangat baik, dan menjadi pemain inti di tim. Ia memberikan banyak kepercayaan diri, dan Mourinho sangat bergantung padanya karena para pemain mengaguminya. Ia selalu memberikan upaya terbaiknya."

Mengenai Courtois, ia menyatakan bahwa dirinya adalah "kiper terbaik di dunia, tidak hanya tahun ini, tetapi juga pada tahun-tahun sebelumnya. Courtois memiliki kepercayaan diri yang besar, dan penyelamatannya tidak kalah penting dari gol-gol atau serangan-serangan yang diciptakan rekan-rekannya. Rasa aman yang ia berikan sangat penting bagi setiap tim besar."