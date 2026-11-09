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Mantan penyerang Manchester United dan Aston Villa, Dion Dublin, mendesak para petinggi Old Trafford untuk tetap mempertahankan manajer Michael Carrick yang tengah mendapat tekanan setelah hasil imbang 4-4 yang menegangkan di Premier League pada Minggu. Meski dua kali bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk meraih satu poin secara dramatis pada masa injury time di kandang, Manchester United masih berada di zona degradasi.

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Gol pada masa tambahan menyelamatkan satu poin di kandang

Dublin menegaskan seluruh skuad United harus bertanggung jawab bersama, bukan menyalahkan manajer mereka, setelah kebobolan 30 gol di semua kompetisi musim ini, lebih banyak daripada tim mana pun di lima liga top Eropa. Alysson dan Nicolas Jackson mencetak gol lebih dulu sebelum penalti Bruno Fernandes dan gol mantan gelandang Villa, Youri Tielemans, membuat skor menjadi 2-2 saat turun minum. Setelah penalti John McGinn dan gol Leon Goretzka kembali membawa Villa unggul dua gol, Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu menyelamatkan satu poin pada masa tambahan waktu.

Awal lamban menguras tenaga skuad yang sedang kesulitan

Saat menganalisis bagaimana tuan rumah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk ketiga kalinya dalam sepekan setelah mengalahkan Roma di Liga Champions pada Selasa, Dublin mengatakan kepada BBC Sport: "Manchester United jelas masih memiliki masalah yang harus dibenahi. Dalam dua pertandingan terakhir, mereka tiga kali bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk meraih hasil dalam laga melawan Roma dan Aston Villa.

"Namun, mereka tidak bisa terus-menerus melakukannya karena itu cukup melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Para pemain hari ini berjalan keluar setelah pertandingan seperti baru saja kalah, meski mereka meraih satu poin.

"Dengan memulai pertandingan begitu lamban, mereka membuat tugas sendiri menjadi sangat berat di setiap laga. Emosi yang kami lihat saat peluit akhir berbunyi adalah kelegaan. Saya rasa mereka tidak memasuki pertandingan dengan memikirkan Michael Carrick dan pekerjaannya. Mereka hanya berusaha meraih tiga poin. Namun, saat ini mereka tampaknya belum padu. Energinya tidak cukup.

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"Tepat di pengujung laga, kami melihat United yang ingin disaksikan para suporternya. Ketika bangkit dari ketertinggalan 2-0, mereka juga sempat memiliki momentum. Namun, itu tidak bertahan lama dan mereka segera kembali ke cara bermain yang biasa, yakni lamban dan negatif. Tak lama kemudian, mereka tertinggal 4-2."

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Pengamat menuntut kepemimpinan lebih kuat di ruang ganti

Sambil membela pelatih kepala, Dublin meminta para pemain saling menuntut pertanggungjawaban. Ia menambahkan: "Carrick mengatakan mereka harus mengurangi kesalahan individu, dan dia benar. Ini soal konsentrasi. Ini soal kepemimpinan. Ini soal berbicara kepada rekan setim dengan cara yang membuatnya paham bahwa Anda berbicara seperti itu karena ingin memenangkan pertandingan. Anda harus menegur rekan-rekan setim dan bersikap tegas kepada mereka, mengatakan kepada mereka, 'kita belum berbuat cukup, kawan-kawan'. Terkadang Anda harus menunjuk siapa yang bertanggung jawab.

"Klub seperti Manchester United harus punya rencana dalam situasi seperti ini. Jika tidak, itu berarti pengelolaan klub sepak bola dan tim yang buruk. Saya rasa memecat Carrick bukan jawabannya. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Anda masih memiliki kelompok pemain yang sama yang turun ke lapangan dan mewakili klub.

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"Anda tidak bisa mengganti semua pemain. Itu terlalu sulit. Anda bisa mengganti manajer. Dia hanya satu orang. Namun, apakah itu menyelesaikan masalahnya? Apakah itu mengatasi masalah jangka panjang? Saya rasa Carrick harus diberi lebih banyak waktu."

Zona degradasi membayangi jelang jeda

Setelah turun ke tiga posisi terbawah menyusul kemenangan Nottingham Forest atas Manchester City pada Sabtu, United masih belum menang di liga sejak Agustus dan berada di posisi ke-18, terpaut satu poin dari zona aman menjelang jeda dua pekan. Carrick harus memanfaatkan jeda itu untuk membenahi pertahanannya yang mudah kebobolan setelah kesalahan Senne Lammens, Diogo Dalot, dan Leny Yoro harus dibayar mahal. Sementara itu, Villa asuhan Unai Emery gagal memanfaatkan peluang untuk naik ke posisi kedelapan setelah rentetan tanpa kemenangan mereka mencapai empat pertandingan.