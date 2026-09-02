Yan Diomande, bintang baru Real Madrid, berbicara tentang perjalanan kariernya mulai dari jalanan Abidjan hingga ruang ganti Los Blancos.

Pemain asal Pantai Gading itu mengawali ceritanya dengan mengenang kembali masa kecilnya yang sederhana, yang hingga kini masih membentuk cara pandangnya terhadap sepak bola.

Ia mengatakan dalam pernyataan yang dimuat surat kabar "Marca": "Tumbuh besar di Abidjan membuat sepak bola menjadi segalanya bagi saya. Kami bermain di lapangan apa pun yang kami temukan, tanpa sepatu yang layak atau lapangan yang memadai, semata-mata karena cinta pada permainan ini".

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Ia menambahkan: "Gairah dan kegembiraan itu tidak pernah hilang dari diri saya; keduanya adalah dasar dari gaya permainan saya saat ini".

Awal mula mimpi di Amerika

Ia mengakui bahwa mimpinya untuk mengabdikan diri di bidang ini membutuhkan waktu yang lama untuk terwujud. Di Amerika Serikat, tempat ia bermigrasi saat baru berusia lima belas tahun dan tanpa bisa berbahasa Inggris, ia mulai membayangkan masa depan sebagai pemain profesional.

Ia menjelaskan: "Ini selalu menjadi mimpi saya, tetapi mulai terasa nyata ketika saya berada di Akademi DME di Florida, dan para pemandu bakat Eropa mulai memperhatikan saya".

Namun, proses adaptasi itu tidak mudah, seperti yang ia ungkapkan: "Semuanya sulit; pada awalnya, saya tidak bisa berkomunikasi dengan siapa pun, dan semuanya berbeda. Tetapi sepak bola adalah bahasa saya, dan rekan-rekan setim saya membantu saya menemukan tempat saya di dalam maupun di luar lapangan".

Titik tolak sesungguhnya bersama Leipzig

Titik tolak sesungguhnya baginya adalah bersama Leipzig, sebuah periode yang ia banggakan sebagai pencapaian terpentingnya.

Diomande mengatakan: "Memenangkan penghargaan pemain muda terbaik di Liga Jerman pada musim penuh pertama saya adalah bukti bahwa semua pengorbanan yang saya dan keluarga saya lakukan memang sepadan".

Ia menegaskan bahwa musim itu menjadi penentu dalam kepindahannya ke Real Madrid, dengan menjelaskan: "Leipzig mengajari saya untuk bersaing di level tertinggi pekan demi pekan, dan tim pelatih menuntut saya untuk memperbaiki setiap detail penampilan saya. Musim itu memberi saya kepercayaan diri dan mentalitas yang akan saya butuhkan di Real Madrid".

Diomande dan kepindahan ke Real Madrid

Sang penyerang tak menyembunyikan perasaannya saat berbicara tentang makna mengenakan jersey putih, dengan mengatakan: "Ini adalah perwujudan mimpi masa kecil saya, ini adalah segala yang saya perjuangkan. Saya tidak sabar untuk menulis babak saya sendiri di klub ini dan berkontribusi pada kesuksesannya".

Ini adalah tantangan yang ia hadapi setelah menjalani Piala Dunia pertamanya bersama tim nasional Pantai Gading, sebuah pengalaman yang darinya ia menarik pelajaran berharga. Ia menambahkan: "Mewakili negara saya di panggung dunia mengajari saya bahwa panggung terbesar menuntut ketenangan tingkat tertinggi: Anda harus percaya pada kesiapan Anda. Adapun di luar lapangan, berbagi pengalaman ini dengan negara dan keluarga saya adalah sesuatu yang akan selalu saya simpan dalam ingatan".

Diomande dan para bintang Real Madrid

Setelah menetap di Valdebebas, Diomande mengungkapkan kekagumannya terhadap level rekan-rekan barunya, terutama Vinicius dan Mbappe. Ia mengatakan: "Ini sungguh luar biasa. Di setiap sesi latihan, level penampilannya begitu tinggi sehingga Anda tidak punya pilihan selain meningkatkan level Anda".

Ia menambahkan: "Anda belajar sesuatu yang baru hanya dengan menyaksikan gerakan mereka, cara berpikir mereka, dan bagaimana mereka mempersiapkan diri setiap hari".

Ini adalah pengalaman belajar sehari-hari yang diharapkan pemain berusia 19 tahun asal Pantai Gading itu dapat ia manfaatkan secara maksimal pada fase baru kariernya di dunia sepak bola.

Jauh dari sorotan, sang pemain sayap muda menggambarkan dirinya sebagai sosok yang tenang, sangat terikat pada akar budayanya, hal yang memberinya kestabilan di tengah gejolak beberapa bulan terakhir.

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Ia menutup: "Saya sangat tenang. Saya suka menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman saya, mendengarkan musik, dan menghubungi keluarga saya di Abidjan. Menjaga keterikatan dengan akar budaya saya inilah yang membuat saya tetap fokus".