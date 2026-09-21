Winger muda asal Pantai Gading, Yan Diomande (19 tahun), tampil menonjol dalam skuad Real Madrid. Ia terus menunjukkan level permainan yang mengesankan selama menit-menit yang dijalaninya menghadapi Atletico Madrid, sekaligus memperkuat kesan luar biasa yang sebelumnya ia tinggalkan saat berhadapan dengan Elche.

Meski dalam kondisi sulit yang dialami tim Los Blancos akibat berkurangnya jumlah pemain menyusul kartu merah bek Huijsen, penampilan winger muda ini menjadi salah satu poin positif paling menonjol dalam barisan tim sepanjang babak kedua.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", pelatih Jose Mourinho menoleh ke bangku cadangan untuk memasukkan Diomande menggantikan Vinicius setelah gawang tim kebobolan gol pertama dan bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.

Meski gawang Real Madrid kembali bergetar oleh gol kedua hanya 5 menit setelah pemain asal Pantai Gading itu turun ke lapangan, ia tak menyerah dan mengambil tanggung jawab untuk menghidupkan sisi kanan yang gagal dimanfaatkan oleh pemilik nomor punggung 7.

Mantan pemain Leipzig itu menunjukkan kecepatan luar biasa dan kemampuan menggiring bola (sukses melakukan 4 dari 6 upaya dribel), akurasi umpan mencapai 90%, ditambah komitmen bertahan dengan memenangi 9 dari 12 duel selama 36 menit yang ia jalani. Dalam rentang waktu tersebut, ia menyelesaikan jumlah dribel yang sama dengan yang dilakukan Vinicius dan Kylian Mbappe secara keseluruhan sepanjang pertandingan, dan itu terjadi meski timnya menjalani laga dengan sepuluh pemain.

Masuknya Diomande menghasilkan sebuah pergantian yang belum pernah terjadi dalam periode terakhir, di mana bintang Brasil Vinicius ditarik keluar sebelum satu jam permainan berlalu (pada menit ke-54).

Meski demikian, sang pemain menerima pergantian tersebut dan menyalami Mourinho serta anggota staf teknis lainnya sebelum duduk di bangku cadangan.

Begitu laga berakhir, berbeda dengan sejumlah rekan setimnya, ia langsung menuju ruang ganti, mengakhiri sebuah pertandingan baru yang membuktikan betapa jauhnya sang pemain dari level terbaiknya.

Kenyataan ini menempatkan pelatih asal Portugal itu dalam posisi rumit, di mana ia menyaksikan bagaimana pemain pendatang baru sekaligus pemilik transfer termahal dalam sejarah klub itu mengungguli salah satu pemain paling menentukan dalam sejarah Real Madrid modern.

Kesulitan itu bertambah mengingat Diomande dalam menit-menit terakhirnya menghadapi Elche dan Atletico Madrid menunjukkan bahwa ia merasa lebih nyaman saat bermain di sisi kiri.

Berdasarkan hal itu, begitu jeda internasional berakhir dan persiapan menghadapi Villarreal dimulai, Mourinho harus mengambil keputusan penting: entah tetap mempertahankan sosok pemain utama sekelas Vinicius, atau bertaruh pada pendatang baru Diomande.



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