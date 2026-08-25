Pemain Pantai Gading, Yan Diomande, rekrutan terbaru Real Madrid, menegaskan kebahagiaannya yang besar bisa bergabung dengan klub kerajaan tersebut, seraya menekankan keinginannya untuk memberikan segala yang ia miliki demi membantu tim meraih berbagai gelar pada musim ini.

Pernyataan Diomande tersebut disampaikan dalam konferensi pers usai rampungnya prosesi penyambutan resmi untuknya di Kota Real Madrid, serta penandatanganan kontraknya yang berlaku hingga tahun 2033.

Diomande berkata: "Saya bangga, karena ini adalah klub terbesar di dunia. Saat ini, semua orang bermimpi bermain untuk Real Madrid, dan saya akan memberikan segala yang saya miliki".

Pemain muda itu mengungkapkan kebahagiaannya bisa bekerja di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, seraya menegaskan bahwa ia menganggapnya sebagai yang terbaik di dunia, di samping bisa bermain bersama sejumlah bintang sepak bola paling menonjol.

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Ia menambahkan: "Dilatih oleh pelatih terbaik di dunia, dan berbagi ruang ganti dengan para pemain terbaik di dunia, adalah hal yang luar biasa".

Diomande tidak memasang batas bagi ambisinya bersama Real Madrid, di mana ia mengungkap tujuannya untuk bersaing kuat pada dua turnamen terpenting selama musim ini, yaitu Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa.

Penyerang asal Pantai Gading itu berkata: "Melihat semua turnamen ini membuatmu bersemangat untuk memenangi gelar lain. Sangat menarik untuk bersaing di Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa demi memenanginya, dan mengapa kita tidak memulainya dari tahun ini?".

Diomande berusia 19 tahun, dan bergabung dengan Real Madrid dari Leipzig dalam sebuah transfer bersejarah, yang digambarkan sebagai yang termahal dalam sejarah klub, untuk memulai tantangan baru dengan seragam tim kerajaan itu, di tengah harapan besar yang disematkan pada bakat serta kemampuannya untuk membuat perbedaan.

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