Diomande: Mourinho meneleponku pukul lima pagi, dan aku siap mati demi dirinya

Yan Diomande, transfer termahal dalam sejarah Real Madrid, mengungkap cerita di balik kepindahannya ke "Santiago Bernabeu", serta detail percakapan yang mempertemukannya dengan pelatih Jose Mourinho.

Dalam wawancara dengan kanal "Sporty TV" yang dikutip surat kabar "Marca", Diomande mengungkapkan kebahagiaan besarnya karena berhasil mewujudkan mimpinya bergabung dengan Real Madrid, seraya menegaskan bahwa ambisinya tidak berubah, dan ia masih berjuang untuk menjadi "pemain terbaik di dunia".

Pemain asal Pantai Gading itu mengatakan bahwa ia menjunjung tinggi kerendahan hati, tetapi pada saat yang sama ia memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap kemampuannya, dengan menganggap bahwa kepindahannya ke Real Madrid merupakan langkah besar dalam kariernya.

Panggilan Mourinho pada Pukul Lima Pagi

Diomande berbicara tentang momen ketika ia mengetahui ketertarikan Real Madrid untuk merekrutnya, seraya menegaskan bahwa hal itu tampak seperti mimpi yang tak bisa dipercaya.

Pemain berusia 19 tahun itu berkata: "Rasanya seperti mimpi, karena tidak ada klub yang lebih besar dari Real Madrid. Sejak aku mengetahui hal itu, aku tak bisa tidur, dan aku tak percaya dengan apa yang terjadi. Aku berbicara dengan Jony, lalu aku berbicara dengan sang pelatih."

Ia menambahkan: "Ia mengejutkanku karena berbicara bahasa Prancis. Mourinho bangun pukul lima pagi untuk berbicara denganku, dan itu berarti aku penting baginya. Ketika Real Madrid meneleponmu, kau tak bisa berkata tidak, jadi aku berkata: jika mereka menginginkanku, maka aku akan ada di sana."

Diomande mengungkap kata-kata pertama yang disampaikan Mourinho kepadanya setelah ia tiba di Real Madrid, dengan berkata: "Begitu aku tiba, ia berkata kepadaku: aku berjanji kepadamu bahwa kau akan menjadi bagian dari timku, dan kini kau di sini."

Sang pemain menjawab pelatih asal Portugal itu dengan berkata: "Aku senang bekerja denganmu karena kau yang terbaik. Aku bisa belajar banyak darimu, dan aku yakin kau adalah pelatih yang tepat untuk melanjutkan proses perkembanganku."

Kemudian Diomande melontarkan pernyataan yang mencerminkan besarnya kepercayaannya terhadap proyeknya bersama Mourinho, dengan berkata: "Aku siap mati demi dia."

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Kebetulan Besar

Diomande mengenang salah satu ironi paling mencolok dalam kariernya, setelah ia menyebutkan bahwa penampilan pertamanya sebagai pemain profesional terjadi melawan Real Madrid di stadion "Santiago Bernabeu", sebelum kemudian ia menjadi pemain di barisan tim Kerajaan itu.

Ia berkata: "Ini adalah kehendak Tuhan. Aku sangat percaya kepada Tuhan, dan apa yang terjadi adalah sebuah kebetulan besar. Aku hanya ingin menikmati setiap hari."

Ia menambahkan sambil mengenang pertandingan itu: "Aku ingat bahwa aku bertukar jersey dengan Mbappe, dan hari ini kami berada di ruang ganti yang sama dan tertawa bersama. Aku tak akan pernah melupakan Leganes, karena itu adalah satu-satunya klub yang memberiku kesempatan untuk menunjukkan kemampuanku."

Diomande menilai bahwa pengalamannya bersama Leganes merupakan titik penting dalam perjalanannya menuju Real Madrid, sebelum kini ia mendapati dirinya berada di dalam ruang ganti yang berisi bintang-bintang yang dulu ia hadapi di awal kariernya, terutama Kylian Mbappe.

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