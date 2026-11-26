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Pemain Real Madrid asal Pantai Gading, Yan Diomande, memicu perdebatan luas di media sosial setelah mengunggah pesan bernada keras melalui akunnya di aplikasi "Snapchat" pada Kamis ini.

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Dalam pesannya, Diomande mengkritik orang-orang yang melontarkan tuduhan dan hinaan di internet, seraya memperingatkan bahwa kata-kata dan perbuatan mereka "tidak akan berlalu tanpa konsekuensi".

Mantan bintang klub Jerman Leipzig itu menulis: "Internet memberimu kemampuan untuk mengatakan apa saja dari balik ponselmu kepada orang-orang yang tidak akan berani kamu hadapi secara langsung."

Ia melanjutkan: "Namun, jangan pernah lupa bahwa kata-kata memiliki konsekuensi, dan dunia maya tidak membebaskanmu dari tanggung jawab atas perbuatanmu. Pada Desember mendatang, banyak orang akan menyadari bahwa perbuatan mereka tidak akan luput dari hukuman, dan setiap orang akan menanggung tanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Topeng-topeng akan berjatuhan."

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Pesan pemain muda berusia 20 tahun itu tidak menyebut siapa yang ia maksud. Namun, pernyataan tersebut muncul di tengah gelombang tuduhan dan rumor yang belakangan menerpanya di media sosial, yang meragukan usia sebenarnya dan menuding bahwa ia lebih tua daripada usia yang tercatat secara resmi.

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Sejumlah unggahan dan foto beredar di internet. Para pengunggahnya berusaha membuktikan bahwa Diomande memalsukan tanggal lahirnya dan mengklaim bahwa ia lebih tua daripada usia yang diumumkan, tetapi tanpa menyertakan bukti kredibel yang dapat menguatkan klaim tersebut.

Surat kabar Prancis "Le Monde" sebelumnya mengulas kasus ini dalam laporan panjang, yang menyebutkan bahwa sang pemain telah menjadi sasaran tuduhan terkait usianya sejak mulai bersinar di kancah Eropa, meskipun tuduhan tersebut tidak didasarkan pada bukti.

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Jaringan "RFI" juga mengangkat kasus ini dan menyoroti bahwa keraguan terhadap usia pemain-pemain Afrika kerap muncul, sehingga Diomande bukanlah kasus yang luar biasa dalam konteks tersebut.

Berdasarkan data resmi yang dipublikasikan di situs Real Madrid, Diomande lahir di Abidjan, Pantai Gading, pada 14 November 2006 dan genap berusia 20 tahun pada November ini. Data tersebut sesuai dengan tanggal lahirnya yang tercatat di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

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Diomande bergabung dengan Real Madrid dari klub Jerman Leipzig pada Agustus 2026 dalam transfer yang memecahkan rekor klub Spanyol tersebut. Sebelumnya, ia menjalani musim yang impresif di Bundesliga dengan mencetak 12 gol dan 8 assist dalam 33 pertandingan di kompetisi itu, sehingga menarik minat sejumlah klub besar Eropa.

Yan Diomande tumbuh di Sicogi, sebuah kawasan permukiman rakyat di kota Abidjan, Pantai Gading, di tengah kondisi kehidupan yang sulit.

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Kala itu, pemain Real Madrid tersebut bermain sepak bola tanpa alas kaki di jalanan dengan menggunakan bola-bola seadanya.

Bakatnya ditemukan oleh pelatih Désiré Bamba saat ia berusia sembilan tahun, sebelum kemudian bergabung dengan akademi "AFI Sud Comoé". Pada usia 15 tahun, ia pindah sendirian ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kemampuan sepak bolanya, meski saat itu belum bisa berbahasa Inggris. Dari sana, ia dengan cepat menapaki jalan menuju puncak dunia sepak bola.