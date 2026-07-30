Diomande Gagalkan Rencana Bintang Real Madrid, 12 Opsi di Atas Meja

Pemain asal Argentina, Franco Mastantuono, semakin dekat untuk meninggalkan Real Madrid pada musim depan, setelah klub dan pemain sampai pada keyakinan bahwa peminjaman akan menjadi pilihan terbaik pada tahap ini dalam kariernya, demi mendapatkan lebih banyak menit bermain dan melanjutkan perkembangannya jauh dari tekanan besar di Stadion Santiago Bernabeu.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", masa depan Mastantuono yang berusia 18 tahun tampak lebih dekat ke arah keluar dari Real Madrid ketimbang bertahan dalam skuad tim utama musim ini, karena klub tengah berupaya mencari tim yang cocok untuk meminjamnya hingga akhir musim, tanpa klausul hak beli, dengan fokus agar ia terus berkembang di salah satu liga besar Eropa.

Meski destinasinya belum ditentukan hingga saat ini, pemain tersebut memiliki 12 tawaran di atas meja, di mana manajemen Real Madrid mengkaji setiap tawaran dengan cermat, sembari memberikan prioritas kepada proyek yang menjamin keikutsertaannya secara rutin dan perkembangan teknisnya.

Mastantuono sempat menunjukkan beberapa kilasan positif selama periode persiapan saat ini, setelah tampil bagus dalam dua laga melawan Leganes dan Alcorcon, tetapi hingga kini ia belum mampu mengamankan tempat tetap dalam susunan pemain, sehingga mendorong klub dan pemain untuk menilai ulang situasinya.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa keputusan akhir mengenai kepergiannya ditunda hingga pertemuan yang digelar pemain tersebut dengan pelatih Jose Mourinho pada pertengahan bulan ini, di mana disepakati bahwa menjalani satu musim di luar Madrid akan bermanfaat bagi kariernya, terutama dengan sulitnya ia memperoleh menit yang cukup di tengah persaingan ketat dalam tim.

Sebelum pertemuan itu, Mastantuono masih meyakini kemungkinan untuk memaksakan dirinya dalam tim, tetapi rekrutan-rekrutan baru, terutama perekrutan penyerang Yan Diomande, turut mengubah gambaran tersebut, sehingga opsi peminjaman menjadi solusi yang paling mungkin.

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Kembali ke River Plate di luar perhitungan

Meski River Plate berminat mengembalikan pemain yang meniti karier di skuadnya itu, kepulangannya ke klub Argentina tersebut tampak sangat kecil kemungkinannya, setelah pemain dan Real Madrid sepakat untuk melanjutkan perkembangannya di benua Eropa.

River Plate sebelumnya sempat mencoba menjajaki kemungkinan mengembalikan Mastantuono, ketika delegasi klub tiba di Madrid ditemani bintang masa lalu David Trezeguet, untuk membahas beberapa kesepakatan, di antaranya Thiago Almada dan Mastantuono, dan mereka juga kembali mengulangi upayanya dalam beberapa hari terakhir.

Namun manajemen Real Madrid dan pemain menolak gagasan kembali ke Argentina, dengan menilai bahwa melanjutkan pengalaman di Eropa akan lebih bermanfaat untuk mengembangkan bakatnya.

Minat dari Italia dan Inggris

Data terkini menunjukkan bahwa Liga Italia bisa menjadi destinasi yang paling dekat bagi Mastantuono, di mana Como, yang diarsiteki pelatih asal Spanyol Cesc Fabregas, termasuk pihak yang berminat mendapatkan jasanya, tetapi hal itu menjadi pilihan yang lebih kecil kemungkinannya setelah tim tersebut merekrut rekan senegaranya, Nico Paz.

Klub-klub Italia lain juga menunjukkan minatnya untuk merekrut pemain tersebut dengan status pinjaman, di antaranya Fiorentina dan Roma jika Matias Soule pergi, ditambah Milan yang memiliki hubungan baik dengan Real Madrid setelah sejumlah kesepakatan sebelumnya antara kedua klub.

Di Inggris, Fulham adalah klub pertama yang menunjukkan keinginan untuk merekrut pemain Argentina tersebut, sebelum akhirnya mengalihkan arahnya dan berfokus pada target-target lain, di antaranya Gonzalo yang sudah dekat untuk bergabung dengan tim.

Baik Real Madrid maupun Mastantuono tidak ingin memperpanjang masa penantian, karena keputusan akhir mengenai destinasinya diperkirakan akan diambil pada akhir pekan ini, di tengah masih terbukanya seluruh opsi untuk menuntaskan langkah berikutnya dalam karier talenta Argentina tersebut.