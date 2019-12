Diego Jota kembali menghidupkan rekor yang pernah dibuat Steven Gerrard untuk di kancah Eropa.

Tiga gol Jota ke gawang membuatnya jadi pemain pertama yang mengemas hat-trick sebagai pemain pengganti di Liga Europa sejak legenda The Reds itu membukukan tripel gol ke gawang pada November 2010 silam.

Di partai pamungkas fase grup Liga Europa ini, meraih kemenangan besar, 4-0 untuk melaju ke fase 32 besar Liga Europa sebagai runner-up Grup K.

3 - Diogo Jota is the first player to score a hat-trick after coming on as a substitute in the since Steven Gerrard for Liverpool against Napoli in November 2010. Hungry. pic.twitter.com/KMAb4uwAMz