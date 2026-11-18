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Bek Portugal Diogo Dalot memuji ketangguhan mental timnya setelah menang dramatis 3-2 di markas Wales dalam Liga Negara UEFA. Kemenangan itu menjadi penawar penting bagi Portugal setelah kekalahan telak 4-1 yang mengejutkan dari Denmark pada pertandingan sebelumnya.

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Menebus kekalahan di kandang lawan

Portugal meraih kemenangan penting di Cardiff untuk menjaga momentum mereka di Liga Negara UEFA, bangkit dari ketertinggalan 2-1 hingga akhirnya menang 3-2 . Hasil itu sangat berarti setelah kekalahan telak 4-1 yang mengejutkan dari Denmark , penampilan yang diakui Diogo Dalot “tidak biasa” bagi tim sekaliber Portugal. Meski menghadapi atmosfer yang tidak bersahabat dan perlawanan sengit Wales, Portugal mampu bangkit dan menutup fase grup di puncak Grup A4.

Merefleksikan karakter yang ditunjukkan skuadnya, Dalot menyoroti pentingnya pemulihan mental tim. “Pertandingannya berlangsung seperti yang kami perkirakan. Kami tentu lebih memilih untuk tidak kebobolan, tetapi kami mampu mengejar hasil dan, bahkan saat bermain dengan satu pemain lebih sedikit, tidak kebobolan lagi. Secara keseluruhan, kami sangat senang dengan penampilan kami di fase grup. Kami memberikan respons yang baik terhadap pertandingan sebelumnya, yang bukan hal biasa bagi kami,” ujar Dalot, seperti dikutip A Bola.

Bek Manchester United itu menegaskan bahwa Portugal harus memetik pelajaran dari kekalahan telak melawan Denmark. “Itu harus membekas dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Pertandingan itu tidak biasa; kami biasanya tidak kebobolan empat gol. Hari ini penting untuk menunjukkan bahwa kami mampu merespons. Apakah saya ingin kami tidak kebobolan dua gol? Tentu saja, tetapi mencari cara untuk memenangi pertandingan adalah bagian dari sepakbola. Kami melakukannya dengan sangat baik,” tambah bek sayap tersebut.

Fleksibilitas taktik dan peningkatan pertahanan

Dalot bermain di sisi kiri pertahanan saat menghadapi Wales, peran yang semakin akrab baginya di level klub. Meski mengakui bahwa sisi kanan tetap menjadi posisi pilihannya, ia menyatakan siap sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan taktik staf pelatih. Bek itu mengatakan bahwa dirinya dan Joao Cancelo sama-sama memiliki fleksibilitas untuk mengisi beberapa posisi di lini belakang, bergantung pada lawan dan situasi pertandingan.

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“Saya benar-benar nyaman. Untungnya, saya sudah sering bermain di sisi kiri dan juga bermain di sana untuk klub saya. Jika Anda bertanya apakah itu posisi yang paling saya sukai, mungkin tidak, tetapi saya tahu bahwa jika pelatih membutuhkan saya, saya akan bermain di sana. Pelatih tahu bahwa saya dan Cancelo sama-sama bisa bermain di sisi kiri. Kami benar-benar nyaman dengan itu,” kata Dalot.

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Memburu tempat di empat besar

Dengan finis pertama di grup, di depan Norwegia dan Denmark yang kini tersingkir, Portugal mengukuhkan statusnya sebagai salah satu kandidat juara. Fase gugur pada Maret akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih berat, dengan calon lawan termasuk tim kuat seperti Belanda, Belgia, atau Spanyol. Dalot tidak mempermasalahkan siapa yang akan mereka dapatkan dalam undian. Ia menyatakan skuadnya siap menghadapi siapa pun demi mencapai empat besar.

“Itu memberi kami keyakinan bahwa kami telah bekerja dengan baik dan menjadi tim terbaik di grup. Namun, kami tahu siapa pun lawannya akan sulit dihadapi. Itulah level yang ingin kami capai dan tim-tim yang ingin kami hadapi. Kami menunggu untuk mengetahui siapa lawan kami dan pada Maret kami akan siap berjuang untuk mencapai empat besar,” ujar bek tersebut.

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Hal-hal yang perlu diperbaiki

Meski kemenangan setelah bangkit dari ketertinggalan itu disambut gembira, Dalot segera mengingatkan bahwa Portugal masih punya banyak hal yang harus diperbaiki, terutama dalam transisi bertahan. Ia menilai tim harus lebih kompak ketika tekanan awal mereka berhasil dilewati lawan, agar lawan tidak bisa memanfaatkan celah lewat serangan balik seperti yang beberapa kali dilakukan Wales dalam laga sengit yang menghasilkan lima gol itu.

“Ada banyak aspek yang bisa kami perbaiki, terutama dengan tidak membiarkan lawan melewati fase pertama tekanan kami dan menciptakan sejumlah peluang transisi yang sebenarnya bisa kami cegah. Namun, tentu saja, kami sedang dalam proses untuk menjadi lebih baik. Kami menunjukkan bahwa kami bisa menjadi tim yang sangat komplet. Kami senang dengan apa yang telah kami lakukan, tetapi kami tahu bahwa pada fase berikutnya, tim-tim lawan kuat dalam menyerang. Karena itu, kami juga harus kuat dalam bertahan,” pungkas Dalot.