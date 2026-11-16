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Mantan gelandang Brasil Dino Sani, yang membantu negaranya meraih gelar Piala Dunia pertama di Swedia pada 1958, meninggal dunia pada usia 94 tahun. Gelandang pengatur serangan legendaris itu juga memiliki karier klub yang bergelimang gelar di Amerika Selatan dan Eropa. Bersama AC Milan, ia menjuarai Serie A dan Piala Champions Eropa.

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Sepak bola Brasil berduka atas kepergian gelandang legendaris

Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi bahwa Sani meninggal dunia pada Minggu. Kepergiannya memicu gelombang penghormatan bagi salah satu anggota penting skuad Brasil pertama yang berjaya di panggung dunia.

Dikenal berkat umpan akurat, eksekusi bola mati, dan kemampuannya melindungi lini pertahanan, ia mencatatkan 24 penampilan bersama timnas dengan torehan 16 kemenangan, empat hasil imbang, empat kekalahan, dan empat gol. Selain menjuarai Piala Dunia, ia memenangi Piala Oswaldo Cruz 1958, Piala Bernardo O'Higgins 1959, dan Piala Roca 1960.

Ketua federasi menyampaikan penghormatan penuh haru

Di Piala Dunia 1958 di Swedia bersama pelatih Vicente Feola, sang gelandang menjadi starter saat Brasil menang 3-0 atas Austria pada laga pembuka dan bermain imbang 0-0 melawan Inggris. Namun, cedera otot kemudian membuatnya absen dan posisinya diambil alih Zito.

Dalam pernyataan resmi untuk mengenang Sani, presiden CBF Samir Xaud mengatakan: "Kami telah kehilangan salah satu juara dunia pertama kami. Dino Sani mengukir namanya dalam sejarah tim nasional Brasil pada 1958. Namanya akan selamanya berada di antara para legenda timnas Brasil. Di masa sulit bagi keluarga dan teman-temannya ini, saya menyampaikan belasungkawa dan memberikan penghormatan kepada juara sekaligus idola besar ini."

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Dalam penghormatan lainnya di Instagram, federasi menulis: "CBF sangat berduka atas kepergian Dino Sani, anggota tim juara dunia 1958 yang meraih bintang pertama bagi Brasil. Dino Sani meninggalkan warisan prestasi dan kisah yang akan selalu dikenang oleh sepak bola Brasil. Kami turut bersimpati kepada keluarga, teman-teman, dan para penggemar. Beristirahatlah dengan tenang, juara."

Karier penuh gelar di dua benua

Lahir di Sao Paulo pada 23 Mei 1932 dari keluarga Italia, Sani mengawali karier di Palmeiras pada 1950 dengan menjuarai Campeonato Paulista. Setelah membela XV de Jau dan Comercial-SP, ia pindah ke Sao Paulo pada 1954. Di sana, ia mencetak 113 gol dalam 324 pertandingan dan meraih gelar juara negara bagian pada 1957. Seusai memperkuat Boca Juniors dari 1960 hingga 1961, ia bergabung dengan AC Milan dan menjuarai Serie A 1961/62 serta Piala Champions Eropa 1962/63, sebelum mengakhiri karier bermainnya di Corinthians antara 1965 dan 1968 dengan menjuarai Turnamen Rio-Sao Paulo 1966.

Kesuksesan sebagai pelatih meninggalkan warisan abadi

Setelah menangani Corinthians dari 1969 hingga 1970, Sani membawa Internacional menjuarai kompetisi negara bagian Rio Grande do Sul tiga kali berturut-turut antara 1971 dan 1973, lalu kembali meraih gelar tersebut pada 1983. Ia juga pernah melatih Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Coritiba, Goias, dan Ponte Preta. Sani turut membawa Penarol meraih gelar liga Uruguay pada 1978 dan 1979, sebelum melatih Boca, Coritiba, Qatar, dan Gremio. Ia pensiun pada 1992 saat menangani Gremio. Penghormatan diperkirakan akan diberikan sebelum laga persahabatan Brasil melawan Singapura pada Selasa.