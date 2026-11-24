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Di tengah kekhawatiran besar soal cedera dan drama Harry Kane, kasus Jamal Musiala kini menyita perhatian utama di Bayern Munich. Dewan pengawas yang berpengaruh secara terbuka mengambil sikap berseberangan dengan pihak pengelola karier pemain yang selama ini sangat dipercaya klub. Siapa sebenarnya sosok di baliknya?

Situasinya sudah jelas sejak Jumat: Ketika Karl-Heinz Rummenigge berbicara di depan kamera Sky di sela laga kandang Bayern Munich melawan 1. FC Köln (1-1) dan membahas kasus Jamal Musiala , ia menyingkap sepenuhnya hal-hal yang sebelumnya masih coba disampaikan dengan lebih hati-hati oleh presiden kehormatan Uli Hoeneß dan CEO Jan-Christian Dreesen. Pernyataan Rummenigge jelas dan tidak menyisakan keraguan:

Musiala dinilai kecil kemungkinannya kembali tampil dalam performa terbaik dalam waktu dekat. Ia mengalami disfungsi neuronal yang tampaknya sesekali memicu episode absans karena pengobatannya belum sepenuhnya disesuaikan secara optimal. Apakah ia akan kembali menjadi "Magic Musiala" seperti dahulu juga diragukan. Karena itu, kontrak bernilai fantastis milik pemain berusia 23 tahun tersebut, yang ia tanda tangani pada Februari 2025 dan menjaminnya gaji pokok tahunan yang dilaporkan sebesar 25 juta euro, harus disesuaikan. Rummenigge juga menyatakan bahwa dalam situasi saat ini, tidak ada klub lain yang bersedia merekrut Musiala.

Semuanya kini terbuka, dan sikap itu nyaris tak mungkin lebih dingin lagi. Dalam beberapa pekan dan hari sebelumnya, Hoeneß dan Dreesen setidaknya masih menjaga kepatutan dengan menyebut situasi ini sebagai "dilema" bagi semua pihak. "Bayangkan jika Bayern Munich sekarang mempertanyakan kontraknya," kata Hoeneß saat itu, sebatas memberi isyarat yang menjadi petunjuk awal menuju pernyataan blak-blakan Rummenigge hampir dua pekan kemudian.

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Uli Hoeneß dan "kesepakatan antarpria": Inilah pokok perselisihan dengan para agen Musiala

Itulah yang kini menjadi persoalan. Bayern bersikeras bahwa ada kesepakatan antarpria sebagaimana dilaporkan Süddeutsche Zeitung. Menurut Hoeneß, kesepakatan itu ia buat dengan agen Musiala, Christian Schmid, di Tegernsee pada musim panas, setelah diagnosis ditegakkan dan sebelum Musiala untuk pertama kalinya terlihat kolaps dalam laga uji coba melawan RB Leipzig dan Heidenheim .

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Setidaknya menurut Hoeneß, ada kesepakatan lisan untuk duduk bersama dan menyesuaikan kontrak Musiala jika penyakitnya membuat sang pemain tidak mampu kembali mencapai level permainan sebelumnya. Para petinggi Bayern tampaknya menilai kondisi itu kini telah terpenuhi.

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Terlebih lagi, laporan Stern mengindikasikan bahwa badan pengawas yang beranggotakan Hoeneß dan Rummenigge mencurigai pihak pengelola karier Musiala tidak memberikan informasi yang memadai tentang kondisi kesehatan sang pemain yang sebenarnya dan bahkan menduga ada rincian tertentu yang sengaja disembunyikan.

Menurut sejumlah laporan media yang sejalan dan tidak dibantah, Musiala kembali mengalami episode absans dalam latihan tim pada Senin pekan lalu. Dewan pengawas kabarnya baru mengetahui hal itu pada pekan yang sama dan akhirnya merasa terpaksa mengambil langkah publik yang drastis. Salah satu alasannya, jajaran pimpinan olahraga klub di bawah direktur olahraga Max Eberl tetap bungkam. Hoeneß disebut telah secara tegas menuduh Eberl secara internal "tidak berbuat apa-apa" selama enam bulan dalam kasus ini .

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Faktanya, Musiala memang menjalani musim yang dilanda berbagai masalah. Ia baru dua kali menjadi starter, mencatatkan dua gol dan satu assist, serta absen selama delapan pekan akibat cedera otot misterius, meski secara resmi cedera itu hanya disebut sebagai "robekan kecil pada serat otot". Namun, faktanya dewan pengawas juga tidak harus menerima informasi tentang kondisi kesehatan seorang pemain dari pemain tersebut ataupun jajaran pimpinan olahraga klub.

Namun, menurut SID, bagi agen Musiala, Schmid, kesepakatannya dengan Hoeneß "hanya" mencakup pembicaraan lebih lanjut jika kondisi Musiala tidak membaik. Tampaknya pembicaraan itulah yang kini ingin dipaksakan oleh para petinggi Bayern, Hoeneß, Rummenigge dan Dreesen, melalui pernyataan mereka di depan publik.

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Pada Selasa, Schmid dan Tobias Altschäffl, mantan kepala reporter liputan Bayern di Axel Springer yang kini menjadi bagian dari tim agen Musiala, datang ke Säbener Straße untuk membahas situasi tersebut bersama Eberl, CEO Dreesen dan presiden Herbert Hainer.

Pada malam harinya, Eberl menyampaikan kepada Bild bahwa kedua pihak telah mengadakan "pembicaraan yang sangat, sangat konstruktif". "Sebenarnya, selama ini kami sudah melakukan pembicaraan yang sangat, sangat konstruktif dan sangat, sangat baik, selama berbulan-bulan, atau pada dasarnya sejak kondisi Jamal diketahui. Tentu saja, perkembangan terbaru menjadi alasan untuk kembali berbicara. Hal terpenting dari pertemuan itu adalah kami ingin berbicara dengan Jamal, bukan membicarakan Jamal. Yang terakhir itu sudah terlalu sering dilakukan," kata direktur olahraga Bayern tersebut sesaat sebelum skuad Bayern terbang ke Prancis utara untuk laga tandang melawan OSC Lille pada Rabu (pukul 21.00).

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Eberl menegaskan bahwa mereka telah mencapai "kesepahaman" agar perdebatan ini akhirnya mereda: "Kami tidak membahas persoalan di depan publik, melainkan memberikan kepada pemain muda itu dukungan yang layak ia terima agar bisa kembali ke levelnya." Mulai sekarang, seluruh pejabat Bayern Munich akan mematuhi "kesepahaman" tersebut.

Siapa agen Jamal Musiala dan apa hubungannya dengan Bayern Munich?

Pertemuan di Säbener Straße itu merupakan salah satu dari sedikit kemunculan Schmid di depan publik. Pengacara sekaligus direktur pelaksana agensi 11WINS tersebut adalah kontak utama Musiala, tetapi biasanya bekerja sepenuhnya di balik layar dan menghindari sorotan publik. Melalui merek SW/SIDELINE yang ia dirikan sendiri, ia juga menjadi agen bagi pelatih dan pejabat sepakbola. Sandro Wagner, misalnya, berada di bawah naungannya sejak 2026.

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Seorang sumber anonim yang diklaim sebagai orang dalam industri tersebut menggambarkannya dalam laporan sensitif Stern pada Selasa sebagai sosok yang "dingin dan tanpa belas kasihan", tetapi juga sangat memahami pekerjaannya. Dari sudut pandang pemain, kontrak yang dinegosiasikan Schmid untuk Musiala pada Februari tahun lalu disebut sebagai sebuah "mahakarya".

Penilaian itu secara tidak langsung didukung Philipp Schneider dari Süddeutsche Zeitung dalam siniar mereka, "Und nun zum Sport", pada Senin. Menurut SZ, kontrak tersebut bahkan dapat menghasilkan hingga 30 juta euro per tahun bagi pemain serang yang belakangan dilanda berbagai masalah itu, berkat sejumlah klausul rumit dan "kesepakatan tambahan" yang, menurut Schneider, "pada saat itu bahkan tidak benar-benar dipahami Bayern sampai ke rincian terakhir".

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Belum jelas klausul mana yang dimaksud. Namun, tampaknya dapat dipastikan bahwa kontrak Musiala memuat klausul pembayaran gaji selama enam bulan jika sakit, sesuatu yang tidak lazim dalam sepakbola. Secara hukum, kewajibannya adalah enam pekan, tetapi jangka waktu yang lebih panjang lazim dalam sepakbola profesional. Di Inggris, misalnya, pemain profesional kerap memperoleh jaminan pembayaran gaji sepanjang masa kontrak, terlepas dari apakah mereka bisa bermain. Klub melindungi diri dari risiko itu dengan asuransi yang biayanya sangat mahal.

Menurut TZ, pihak Bayern merasa tidak tenang karena dua ahli saraf yang menangani Musiala dipilih dan dibayar oleh pihak pemain, sementara dokter klub tidak diizinkan memeriksa rincian diagnosisnya secara lebih mendalam.

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Jika terbukti bahwa pihak Musiala menyembunyikan rincian medis penting sebelum perpanjangan kontrak, hal itu bisa membawa konsekuensi serius bagi agensi Schmid, yang sebenarnya telah menjalin hubungan baik dan saling percaya dengan Bayern selama bertahun-tahun. Hal semacam itu dapat merugikan bisnis yang sedang berkembang pesat, karena integritas pihak pengelola karier pemain akan dipertanyakan. Saat ditanya di sela rapat umum tahunan pada Sabtu apakah Musiala mungkin sudah mengetahui penyakitnya sebelum menandatangani kontrak pada Februari 2025 dan menyembunyikannya dari Bayern, presiden klub Herbert Hainer menjawab: "Saya sama sekali tidak beranggapan demikian."

Musiala mungkin klien 11WINS yang paling dikenal, tetapi ia jauh dari satu-satunya pemain ternama Bundesliga yang diwakili agensi itu. Ia juga bukan satu-satunya yang memiliki hubungan dengan Bayern. Karena itulah, hubungan Schmid dengan klub Munich tersebut selama ini selalu digambarkan baik dan dilandasi rasa saling percaya.

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Sebagai contoh, ada Can Uzun dan Robin Koch dari Eintracht Frankfurt, Maximilian Beier dari BVB, Nicolo Tresoldi yang banyak diminati klub-klub luar negeri, serta Paul Wanner, mantan talenta muda Bayern yang kini bermain untuk PSV Eindhoven. Ada pula Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher dan Wisdom Mike, yang semuanya pernah berada di Bayern atau, dalam kasus Buchmann, bahkan masih terikat kontrak di sana, serta Kennet Eichhorn dari Bayer Leverkusen.

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Bayern Munich dan para pemain Schmid: Satu pernah memecah petinggi klub, satu lagi membawa keberuntungan

Eichhorn, nama terakhir itu, juga terutama ditangani Schmid, seperti Musiala. Pada musim panas lalu, ia pun sempat memicu perselisihan internal di klub tersukses Jerman tersebut.

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Direktur olahraga Eberl telah menetapkan Eichhorn, yang saat itu masih berusia 16 tahun, sebagai pemain incarannya dan sangat ingin merekrut gelandang tengah berbakat itu melalui klausul pelepasan yang dilaporkan bernilai 9 hingga 12 juta. Namun, menurut kicker, Hoeneß dan Rummenigge kabarnya menentang rencana tersebut. Pasalnya, selain biaya transfer yang harus dibayarkan kepada Hertha BSC, agensi Schmid disebut juga meminta uang penandatanganan yang besar, yakni sepuluh juta euro. Padahal, saat itu Eichhorn baru berusia 16 tahun dan hanya mencatatkan 19 penampilan profesional. Hoeneß mungkin akan menyebutnya "gila".

Eichhorn akhirnya bergabung dengan Bayer Leverkusen, tetapi hingga kini belum sekali pun tampil untuk klub tersebut. Akibat gangguan metabolisme yang didiagnosis setelah infeksi saluran pencernaan yang parah , Eichhorn awalnya harus menjalani perawatan di rumah sakit dan kini tengah berlatih untuk memulihkan kebugaran. Ia diperkirakan baru akan menjalani debutnya bersama Leverkusen setelah pergantian tahun.

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Pada satu kesempatan, perpisahan yang sama sekali tak terduga antara seorang pemain dan agensi Schmid justru menjadi keberuntungan bagi Bayern. Seandainya Leroy Sane tidak memutuskan pada Mei 2025 untuk beralih dari Schmid ke Pini Zahavi sebagai agennya, kemungkinan besar ia akan mendapatkan kontrak baru berdurasi tiga tahun dengan gaji tahunan dari Bayern. "Tanda tangannya saja yang belum ada. Kami ingin melakukannya, Leroy juga," kata Eberl saat itu, sebelum beberapa jam kemudian mengetahui bahwa kenyataannya berbeda.

Itu menjadi keberuntungan yang tak terduga dan sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak bagi klub. Seandainya Sane bertahan, misalnya, jalan Lennart Karl menuju tim utama dan kesempatan untuk tampil menonjol pada musim pertamanya yang luar biasa kemungkinan akan tertutup. Sementara itu, Sane mungkin akan menunjukkan performa serupa dengan yang kini ia tampilkan di Galatasaray, klub yang ia tuju dengan status bebas transfer. Antusiasme besar saat pemain yang kini berusia 30 tahun itu tiba kini telah berganti menjadi frustrasi besar di kalangan suporter . Dalam 16 pertandingan resmi, Sane saat ini sama sekali belum terlibat dalam terciptanya gol.